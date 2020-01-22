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Дмитрий Меликян больше не гендиректор Национального аэропорта Минск. Он был им 14 лет
22.01.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора. Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта.
— Действительно, у Дмитрия Шаликовича Меликяна вчера был последний рабочий день, — рассказала официальный представитель РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.
Дмитрий Меликян был гендиректором с 2005 года, за 14 лет пассажиропоток аэропорта существенно вырос. Меликян ушел с поста по соглашению сторон. Причину советуют уточнять в Министерстве транспорта.
Сейчас исполняет обязанности гендиректора аэропорта Вячеслав Хоронеко. Он был директором аэропорта Минск-1, а потом заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск.
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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора. Эту информацию TUT.BY подтвердили в...
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