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Дмитрий Меликян больше не гендиректор Национального аэропорта Минск. Он был им 14 лет

22.01.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора. Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта.


Дмитрий Меликян. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Действительно, у Дмитрия Шаликовича Меликяна вчера был последний рабочий день, — рассказала официальный представитель РУП «Национальный аэропорт Минск» Ромина Саматханова.

Дмитрий Меликян был гендиректором с 2005 года, за 14 лет пассажиропоток аэропорта существенно вырос. Меликян ушел с поста по соглашению сторон. Причину советуют уточнять в Министерстве транспорта.

Сейчас исполняет обязанности гендиректора аэропорта Вячеслав Хоронеко. Он был директором аэропорта Минск-1, а потом заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора. Эту информацию TUT.BY подтвердили в...
 
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