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Около года назад в Минске обещали открыть пункт для сдачи ЕГЭ, но его еще нет. Почему?
23.01.2020 10:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Сын оканчивает 11 класс, планирует поступать в российский университет. Не могу нигде узнать про возможность сдачи ЕГЭ на территории Беларуси», — пишет в редакцию TUT.BY Елена из Рогачева. В марте 2019 года тогда еще посол России в Беларуси Михаил Бабич анонсировал, что в течение года в Минске откроется пункт, в котором можно будет сдать российский Единый государственный экзамен. Год почти прошел, пункта все нет. Почему?
Разговоры о том, что в Беларуси появится пункт для сдачи ЕГЭ, ведутся давно. В последний раз этот вопрос
Планировалось, что пункт откроется на территории посольства Российской Федерации в Минске. Детали этого процесса должны были согласовать представители Министерства образования Беларуси и российского Министерства просвещения России на совместной коллегии в апреле 2019-го.
— ЕГЭ — это инструмент отбора в российские учреждения образования. Соответственно, этот вопрос касается российского министерства. По имеющейся у нас информации, такого пункта все еще нет. На какой стадии проработки он находится, где территориально будет находится, или, может, от этой идеи вовсе отказались, мы не знаем, — объяснили TUT.BY в Министерстве образования Беларуси.
По словам пресс-секретаря российского посольства Алексея Москалева, запустить процесс создания пункта для сдачи ЕГЭ пока не удалось.
— Есть нюансы технического характера. Успеем ли [создать его] в этом году, пока непонятно. Но работа в данном направлении ведется. Это никак не связано с тем, что прежний посол уехал, ведь это не была исключительно его инициатива — об этом говорили еще президенты в Сочи. Там была большая гуманитарная повестка с министрами культуры, спорта, образования.
На данный момент, чтобы сдать ЕГЭ, белорусские абитуриенты ездят в Россию. Зарегистрироваться на экзамены необходимо до 1 февраля — онлайн или лично в пункте регистрации. Сдавать ЕГЭ абитуриент должен в том же городе, где проходил регистрацию.
Основной поток абитуриентов сдает экзамены в конце мая — начале июня. Например, в 2020 году — с 25 мая по 16 июня. Иностранцы, в их числе белорусы, имеют право сдать ЕГЭ досрочно — с 20 марта по 6 апреля.
Граждане России и Беларуси имеют одинаковые права на поступление в учебные учреждения обеих стран. В 2018—2019 учебном году в России
По данным российского Министерства просвещения, тенденция последних лет такова, что в России учится все меньше студентов из Беларуси. Например, в 2013—2014 учебном году их было 24 916 человек, в следующем — уже 18 423 человека.
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В марте 2019 года тогда еще посол России в Беларуси Михаил Бабич анонсировал, что в течение года в Минске откроется пункт, в котором можно будет сдать российский...
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