Около года назад в Минске обещали открыть пункт для сдачи ЕГЭ, но его еще нет. Почему?

Источник материала: Tut.by

«Сын оканчивает 11 класс, планирует поступать в российский университет. Не могу нигде узнать про возможность сдачи ЕГЭ на территории Беларуси», — пишет в редакцию TUT.BY Елена из Рогачева. В марте 2019 года тогда еще посол России в Беларуси Михаил Бабич анонсировал, что в течение года в Минске откроется пункт, в котором можно будет сдать российский Единый государственный экзамен. Год почти прошел, пункта все нет. Почему?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Разговоры о том, что в Беларуси появится пункт для сдачи ЕГЭ, ведутся давно. В последний раз этот вопрос поднимался в марте 2019-го. Тогда Михаил Бабич, на тот момент посол России в Беларуси, в интервью телеканалу «Россия» обещал, что возможность сдавать российский ЕГЭ в Минске у белорусов появится до конца года. Об этом якобы договорились президенты двух стран на сочинских переговорах в феврале 2019 года.

Планировалось, что пункт откроется на территории посольства Российской Федерации в Минске. Детали этого процесса должны были согласовать представители Министерства образования Беларуси и российского Министерства просвещения России на совместной коллегии в апреле 2019-го.

— ЕГЭ — это инструмент отбора в российские учреждения образования. Соответственно, этот вопрос касается российского министерства. По имеющейся у нас информации, такого пункта все еще нет. На какой стадии проработки он находится, где территориально будет находится, или, может, от этой идеи вовсе отказались, мы не знаем, — объяснили TUT.BY в Министерстве образования Беларуси.

По словам пресс-секретаря российского посольства Алексея Москалева, запустить процесс создания пункта для сдачи ЕГЭ пока не удалось.

— Есть нюансы технического характера. Успеем ли [создать его] в этом году, пока непонятно. Но работа в данном направлении ведется. Это никак не связано с тем, что прежний посол уехал, ведь это не была исключительно его инициатива — об этом говорили еще президенты в Сочи. Там была большая гуманитарная повестка с министрами культуры, спорта, образования.



Фото: Reuters

На данный момент, чтобы сдать ЕГЭ, белорусские абитуриенты ездят в Россию. Зарегистрироваться на экзамены необходимо до 1 февраля — онлайн или лично в пункте регистрации. Сдавать ЕГЭ абитуриент должен в том же городе, где проходил регистрацию.

Основной поток абитуриентов сдает экзамены в конце мая — начале июня. Например, в 2020 году — с 25 мая по 16 июня. Иностранцы, в их числе белорусы, имеют право сдать ЕГЭ досрочно — с 20 марта по 6 апреля.

Граждане России и Беларуси имеют одинаковые права на поступление в учебные учреждения обеих стран. В 2018—2019 учебном году в России обучались 13 216 студентов из Беларуси, среди них 4328 первокурсников. Соотношение бюджетников к платникам — примерно 1 к 3.

По данным российского Министерства просвещения, тенденция последних лет такова, что в России учится все меньше студентов из Беларуси. Например, в 2013—2014 учебном году их было 24 916 человек, в следующем — уже 18 423 человека.