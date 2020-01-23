ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около года назад в Минске обещали открыть пункт для сдачи ЕГЭ, но его еще нет. Почему?

23.01.2020 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Сын оканчивает 11 класс, планирует поступать в российский университет. Не могу нигде узнать про возможность сдачи ЕГЭ на территории Беларуси», — пишет в редакцию TUT.BY Елена из Рогачева. В марте 2019 года тогда еще посол России в Беларуси Михаил Бабич анонсировал, что в течение года в Минске откроется пункт, в котором можно будет сдать российский Единый государственный экзамен. Год почти прошел, пункта все нет. Почему?


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Разговоры о том, что в Беларуси появится пункт для сдачи ЕГЭ, ведутся давно. В последний раз этот вопрос поднимался в марте 2019-го. Тогда Михаил Бабич, на тот момент посол России в Беларуси, в интервью телеканалу «Россия» обещал, что возможность сдавать российский ЕГЭ в Минске у белорусов появится до конца года. Об этом якобы договорились президенты двух стран на сочинских переговорах в феврале 2019 года.

Планировалось, что пункт откроется на территории посольства Российской Федерации в Минске. Детали этого процесса должны были согласовать представители Министерства образования Беларуси и российского Министерства просвещения России на совместной коллегии в апреле 2019-го.

— ЕГЭ — это инструмент отбора в российские учреждения образования. Соответственно, этот вопрос касается российского министерства. По имеющейся у нас информации, такого пункта все еще нет. На какой стадии проработки он находится, где территориально будет находится, или, может, от этой идеи вовсе отказались, мы не знаем, — объяснили TUT.BY в Министерстве образования Беларуси.

По словам пресс-секретаря российского посольства Алексея Москалева, запустить процесс создания пункта для сдачи ЕГЭ пока не удалось.

— Есть нюансы технического характера. Успеем ли [создать его] в этом году, пока непонятно. Но работа в данном направлении ведется. Это никак не связано с тем, что прежний посол уехал, ведь это не была исключительно его инициатива — об этом говорили еще президенты в Сочи. Там была большая гуманитарная повестка с министрами культуры, спорта, образования.


Фото: Reuters

На данный момент, чтобы сдать ЕГЭ, белорусские абитуриенты ездят в Россию. Зарегистрироваться на экзамены необходимо до 1 февраля — онлайн или лично в пункте регистрации. Сдавать ЕГЭ абитуриент должен в том же городе, где проходил регистрацию.

Основной поток абитуриентов сдает экзамены в конце мая — начале июня. Например, в 2020 году — с 25 мая по 16 июня. Иностранцы, в их числе белорусы, имеют право сдать ЕГЭ досрочно — с 20 марта по 6 апреля.

Граждане России и Беларуси имеют одинаковые права на поступление в учебные учреждения обеих стран. В 2018—2019 учебном году в России обучались 13 216 студентов из Беларуси, среди них 4328 первокурсников. Соотношение бюджетников к платникам — примерно 1 к 3.

 

По данным российского Министерства просвещения, тенденция последних лет такова, что в России учится все меньше студентов из Беларуси. Например, в 2013—2014 учебном году их было 24 916 человек, в следующем — уже 18 423 человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте 2019 года тогда еще посол России в Беларуси Михаил Бабич анонсировал, что в течение года в Минске откроется пункт, в котором можно будет сдать российский...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске весной должен заработать мусоросортировочный завод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика