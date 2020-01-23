Как не пропустить пневмонию? На ваши вопросы ответят главные пульмонологи Беларуси

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» пройдет 24 января с 12:30 до 14:00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

Болезни легких — одни из самых распространенных в мире. Причины большинства из них — курение, инфекции и наследственность. Как избежать заболеваний легких? Как не пропустить пневмонию? Всегда ли нужно лечить кашель? Когда кашель превращается в бронхит? Можно ли восстановить легкие, если бросить курить?

О симптомах и профилактике, причинах и методах лечения заболеваний легких пойдет речь во время онлайн конференции. На ваши вопросы ответят наши эксперты:

Елена Игнатьевна Давидовская, главный внештатный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии;

Владимир Иванович Бобровничий, главный внештатный детский пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, декан педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета.

Вопросы можно присылать заранее на info@24health.by и оставлять на форуме по этой статьей.