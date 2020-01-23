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Как не пропустить пневмонию? На ваши вопросы ответят главные пульмонологи Беларуси
23.01.2020 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» пройдет 24 января с 12:30 до 14:00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Болезни легких — одни из самых распространенных в мире. Причины большинства из них — курение, инфекции и наследственность. Как избежать заболеваний легких? Как не пропустить пневмонию? Всегда ли нужно лечить кашель? Когда кашель превращается в бронхит? Можно ли восстановить легкие, если бросить курить?
О симптомах и профилактике, причинах и методах лечения заболеваний легких пойдет речь во время онлайн конференции. На ваши вопросы ответят наши эксперты:
Елена Игнатьевна Давидовская, главный внештатный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии;
Владимир Иванович Бобровничий, главный внештатный детский пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, декан педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета.
Вопросы можно присылать заранее на info@24health.by и оставлять на форуме по этой статьей.
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Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» пройдет 24 января с 12:30 до 14:00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
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