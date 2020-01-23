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«На свидании парень сказал, что я вешу, как его жена». Истории людей, которые знакомятся в Tinder
23.01.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В приложении для знакомств Tinder все просто: вы понравились друг другу по фото и уже через пару секунд можете общаться. И тут начинается самое интересное. Мы пригласили в студию людей, которые активно пользуются Tinder. Они рассказали о том, как нельзя начинать диалог при знакомстве, глупых подкатах и комплиментах, неловких свиданиях и о том, почему не стоит врать о своем росте и возрасте в анкете.
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Неудачное начало диалога в Tinder, глупые подкаты и неловкие свидания, с которых хочется сбежать.
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