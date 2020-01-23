В ходе совещания субъектами профилактики был согласован и утвержден региональный комплексный план по профилактике правонарушений на территории Буда-Кошелевского района на 2020 год.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией
23.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В ходе совещания субъектами профилактики был согласован и утвержден региональный комплексный план по профилактике правонарушений на территории Буда-Кошелевского района на 2020 год.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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В ходе совещания субъектами профилактики был согласован и утвержден региональный комплексный план по профилактике правонарушений на территории...
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