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Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

23.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ходе совещания субъектами профилактики был согласован и утвержден региональный комплексный план по профилактике правонарушений на территории Буда-Кошелевского района на 2020 год.

Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией
Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией
Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией
Состоялось районное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

Ирина ШУТОВА

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В ходе совещания субъектами профилактики был согласован и утвержден региональный комплексный план по профилактике правонарушений на территории...
 
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