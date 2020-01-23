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Дежурная пульта управления Кировского отделения охраны Мария Манько – лучшая по профессии

23.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Дежурная пульта управления Кировского отделения охраны Мария Манько признана лучшей по профессии по итогам областного соревнования за прошедший год.

По информации начальника Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александра Пинчука фамилии лучших по профессии были озвучены во время оперативного совещания в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД Республики Беларусь. На нем также рассмотрели результаты работы подразделений охраны области в 2019 году, определили задачи на предстоящий период.

Дежурная пульта управления Кировского отделения охраны Мария Манько – лучшая по профессии

Мария Манько работает в районном отделении охраны дежурной пульта управления с 1996 года. За весь период работы она неоднократно награждалась грамотами Кировского отделения охраны и Могилевского областного управления охраны. Визитная карточка Марии Манько – четкие и грамотные действия в нестандартных ситуациях.

 
 
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Дежурная пульта управления Кировского отделения охраны Мария Манько признана лучшей по профессии по итогам областного соревнования за прошедший год. По...
 
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