Более 500 участников соберет ХV областная зимняя спартакиада работников АПК в Могилевском районе

Источник материала: Кировец

Более 500 участников соберет XV областная зимняя спартакиада работников АПК, которая пройдет в агрогородке Восход Могилевского района 24-25 января. Об этом сообщили в областной организации Белорусского профсоюза работников АПК.





За победу в состязании поборются 27 команд, включающий представителей сельских районов, холдингов, объединений и организаций, а также руководителей агропромышленного комплекса Могилевщины.

Соревнования будут организованы в двенадцатый раз. Традиционно участники поспорят за награды в нескольких видах спорта: волейболе, шашках, пулевой стрельбе, гиревом спорте, дартсе, перетягивании каната и др. Лыжные гонки и эстафету из-за отсутствия снежного покрова в этом году заменят на легкоатлетический кросс и эстафету. Состязания по плаванию уже прошли в декабре. Первое место заняли аграрии Горецкого района.

Из года в год масштабы спартакиады не сужаются, ведь речь идет не только об активном отдыхе работников и популяризации среди них здорового образа жизни, но и развитии спорта и физической культуры в целом. Подобные соревнования способствуют сплочению трудового коллектива, установлению дружеских связей между работниками различных предприятий.

Торжественное открытие спартакиады состоится 24 января в 10.00 в ГУО «Восходовская средняя школа».

Организаторами соревнований выступают комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Могилевская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников АПК.