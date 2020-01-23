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Более 500 участников соберет ХV областная зимняя спартакиада работников АПК в Могилевском районе

23.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Более 500 участников соберет XV областная зимняя спартакиада работников АПК, которая пройдет в агрогородке Восход Могилевского района 24-25 января. Об этом сообщили в областной организации Белорусского профсоюза работников АПК.

Более 500 участников соберет ХV областная зимняя спартакиада работников АПК в Могилевском районе

За победу в состязании поборются 27 команд, включающий представителей сельских районов, холдингов, объединений и организаций, а также руководителей агропромышленного комплекса Могилевщины.

Соревнования будут организованы в двенадцатый раз. Традиционно участники поспорят за награды в нескольких видах спорта: волейболе, шашках, пулевой стрельбе, гиревом спорте, дартсе, перетягивании каната и др. Лыжные гонки и эстафету из-за отсутствия снежного покрова в этом году заменят на легкоатлетический кросс и эстафету. Состязания по плаванию уже прошли в декабре. Первое место заняли аграрии Горецкого района.

Из года в год масштабы спартакиады не сужаются, ведь речь идет не только об активном отдыхе работников и популяризации среди них здорового образа жизни, но и развитии спорта и физической культуры в целом. Подобные соревнования способствуют сплочению трудового коллектива, установлению дружеских связей между работниками различных предприятий.

Торжественное открытие спартакиады состоится 24 января в 10.00 в ГУО «Восходовская средняя школа».

Организаторами соревнований выступают комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Могилевская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников АПК.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Более 500 участников соберет XV областная зимняя спартакиада работников АПК, которая пройдет в агрогородке Восход Могилевского района 24-25 января. Об этом...
 
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