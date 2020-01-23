Источник материала: Tut.by

Минские транспортники получили первый троллейбус с автономным ходом. Пока он проходит обкатку, а в понедельник (27 января) уже выйдет на маршрут с пассажирами.





Минск закупит 70 троллейбусов с автономным ходом — такая информация появилась еще в конце лета 2019-го. Поставки начались в январе 2020-го.

Первый бесконтактный троллейбус получил троллейбусный парк № 4, машину уже тестируют на 44-м маршруте, в понедельник 27 января начнут обкатку уже с пассажирами. Всего сюда планируют поставить 18 новых «МАЗов», рассказал TUT.BY директор парка Александр Радевич.





— 44-й троллейбусный маршрут связывает диспетчерскую станцию «Запад-3» с вокзалом. Это напряженное направление, здесь возникает большое число пробок, которые троллейбус с автономным ходом сможет объезжать. Но благодаря тому, что по всему маршруту есть контактная сеть, в случае каких-то проблем во время обкатки будет возможность поднять токоприемники и поехать дальше.

Директор троллейбусного парка объясняет, чем хорош новый для Минска транспорт.













— С такими троллейбусами в новых микрорайонах можно продлевать маршруты без необходимости строить контактную сеть, дополнительные тяговые подстанции, которые требуют серьезных финансовых вложений. Автономный ход рассчитан на 15 километров без подзарядки. Плюс, со слов производителя, еще остается запас — 30% зарядки. А за электротранспортом, по всей видимости, будущее не только в Минске, но и вообще в Беларуси.

Пока неизвестно, по каким маршрутам пойдут новые троллейбусы на постоянной основе — этот вопрос еще прорабатывается в организации «Столичный транспорт и связь».

Для Минска бесконтактные троллейбусы — долгожданный проект. Впервые в Беларуси похожие Гродно стал первым городом в Беларуси, где пустили бесконтактные троллейбусы">пустили в Гродно в 2017 году, сейчас в этом городе под такие машины открыто уже несколько маршрутов.



