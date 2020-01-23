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Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 24 января

23.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси в пятницу, 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 24 января

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западным 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Утром и днем во многих районах страны его порывы усилятся до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.=

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси в пятницу, 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,
 
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