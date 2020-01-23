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Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

23.01.2020 17:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 января на проспекте Машерова в Бресте открылось обновленное отделение почтовой связи с почтовой лавкой и комнатой истории развития почтовой связи, сообщает Zarya.by.


В лавке есть рабочее место оператора в стиле 60−80-х годов прошлого века, где почтовые отправления могут опечатать старым забытым сургучом. Отдельная зона отведена для филателистической продукции, здесь же организовано место для почитателей ручного письма.



В музейной экспозиции почтовой связи можно проследить основные этапы ее развития на Брестчине, ознакомиться с предметами одежды почтовиков различных времен и техникой, которой были оснащены их рабочие места.


 
Теги: Брест
 
 
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В лавке, например, создано рабочее место оператора в стиле 60−80-х годов прошлого века.
 
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