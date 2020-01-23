Музей почты появился в Бресте. Что там интересного?

Источник материала: Tut.by

23 января на проспекте Машерова в Бресте открылось обновленное отделение почтовой связи с почтовой лавкой и комнатой истории развития почтовой связи, сообщает Zarya.by .





В лавке есть рабочее место оператора в стиле 60−80-х годов прошлого века, где почтовые отправления могут опечатать старым забытым сургучом. Отдельная зона отведена для филателистической продукции, здесь же организовано место для почитателей ручного письма.









В музейной экспозиции почтовой связи можно проследить основные этапы ее развития на Брестчине, ознакомиться с предметами одежды почтовиков различных времен и техникой, которой были оснащены их рабочие места.



