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В Борисове вынесли приговор двум мужчинам: они валили лес, дерево убило случайного водителя
23.01.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 января суд Борисовского района вынес приговор двум работникам лесничества. Спиленное ими дерево упало на проезжавший рядом грузовик, водитель погиб. О приговоре
Обвиняемыми оказались мастер леса и лесник одного из лесничеств «Борисовского опытного лесхоза».
Все случилось 21 сентября 2019-го года возле деревни Ранное. По версии следствия, мужчины в нерабочее время и выходной день спиливали деревья на делянке. При этом никак не обозначили опасную зону, чтобы рядом не было людей и машин. В какой-то момент спиленное
Приговором суда оба фигуранта признаны виновными по ч.1 ст. 144 УК — причинение смерти по неосторожности. Им назначено по 3 года ограничения свободы с отбыванием в исправительном учреждении открытого типа.
Также решено взыскать с мужчин в солидарном порядке компенсацию морального вреда в пользу потерпевших — сумма не уточняется.
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Оба фигуранта на 3 года отправятся в исправительное учреждение открытого типа.
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