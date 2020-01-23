В Борисове вынесли приговор двум мужчинам: они валили лес, дерево убило случайного водителя

Источник материала: Tut.by

23 января суд Борисовского района вынес приговор двум работникам лесничества. Спиленное ими дерево упало на проезжавший рядом грузовик, водитель погиб. О приговоре сообщает пресс-служба суда.



Фото: СК

Обвиняемыми оказались мастер леса и лесник одного из лесничеств «Борисовского опытного лесхоза».

Все случилось 21 сентября 2019-го года возле деревни Ранное. По версии следствия, мужчины в нерабочее время и выходной день спиливали деревья на делянке. При этом никак не обозначили опасную зону, чтобы рядом не было людей и машин. В какой-то момент спиленное дерево упало на кабину грузовика, который как раз ехал рядом по дороге Лошница — Новоселки — Новое Село. После этого МАЗ съехал в кювет и опрокинулся, 60-летний водитель погиб на месте.

Приговором суда оба фигуранта признаны виновными по ч.1 ст. 144 УК — причинение смерти по неосторожности. Им назначено по 3 года ограничения свободы с отбыванием в исправительном учреждении открытого типа.

Также решено взыскать с мужчин в солидарном порядке компенсацию морального вреда в пользу потерпевших — сумма не уточняется.