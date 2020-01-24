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«Многие надеются на поддержку от государства». Съездили в регион, где каждый четвертый - ребенок
24.01.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кормянский район — уникальное место для нашей страны: здесь
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Место, где никого не удивляют многодетные семьи, а на работе за подписание контракта на 5 лет платят почти пять с половиной тысяч рублей.
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