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«Многие надеются на поддержку от государства». Съездили в регион, где каждый четвертый - ребенок

24.01.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кормянский район — уникальное место для нашей страны: здесь 25% жителей младше 16 лет. Для сравнения, в Минске таких людей около 16%. При поддержке Банка БелВЭБ мы отправились в административный центр района, Корму, чтобы попытаться понять, откуда там столько детей. Городской поселок встретил нас десятками, если не сотнями людей с детскими колясками, разбитыми тротуарами, оптимистичными жителями и одним сотрудником идеологической работы райсполкома. Журналисты Леша Судников и Сева Зарубин привезли из Кормы один из самых милых фильмов TUT.BY.

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Теги: Минск
 
 
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Место, где никого не удивляют многодетные семьи, а на работе за подписание контракта на 5 лет платят почти пять с половиной тысяч рублей.
 
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