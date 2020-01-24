«Многие надеются на поддержку от государства». Съездили в регион, где каждый четвертый - ребенок

Источник материала: Tut.by

Кормянский район — уникальное место для нашей страны: здесь 25% жителей младше 16 лет . Для сравнения, в Минске таких людей около 16%. При поддержке Банка БелВЭБ мы отправились в административный центр района, Корму, чтобы попытаться понять, откуда там столько детей. Городской поселок встретил нас десятками, если не сотнями людей с детскими колясками, разбитыми тротуарами, оптимистичными жителями и одним сотрудником идеологической работы райсполкома. Журналисты Леша Судников и Сева Зарубин привезли из Кормы один из самых милых фильмов TUT.BY.

