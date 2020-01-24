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Формула успеха: бизнес в тандеме с законом

24.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Илья Шишканов и Геннадий Гребень предложили главе региона идею создания хозяйства по выращиванию аквариумного сома и раков. Приятели уже давно любительским способом занимаются разведением и селекцией в небольшом количестве декоративных и промысловых видов рыбы в домашних условиях.

Видя интересную инициативу, Геннадий Денгалев пообещал помочь в подборе арендного помещения, которое максимально соответствовало бы всем требованиям, для осуществления этого вида деятельности.

А вот директор ЧТУП «ДисХол и К» Алексей Хомченовский обратился к председателю с просьбой изменить целевое назначение земельного участка, зданий и сооружений, которые находятся в самом центре д. Веселово. Заявитель рассказал, что данный объект хочет использовать под деревообработку.

– Любое производство влечет за собой определенные негативные последствия. Для того, чтобы заниматься деревообработкой, должны быть соблюдены требования ЦГиЭ, ГРОЧС, ГАИ и других служб. Исходя из опыта, могу сказать, что выполнить это в рамках населенного пункта практически невозможно. В райисполком поступает немало обращений от жителей деревень, в которых есть пилорамы, — люди жалуются на шум бензопил, лесовозов, вездесущие опилки. То есть мы видим, что это создает весомые неудобства для местных жителей.

Поэтому следует искать компромиссные решения и размещать деревообрабатывающее предприятие, не ущемляя интересы населения, за пределами населенных пунктов, – высказал свое мнение Геннадий Денгалев.

Индивидуальный предприниматель из аг. Лошница Константин Алексеев желает построить продовольственный магазин на территории парка в Лошнице. Но может ли в парке быть продовольственный магазин, где реализуется алкогольная продукция?

Ответ очевиден… А учитывая, что у некоторых людей хромает культура поведения – они мусорят, распивают спиртные напитки в скверах и парках, то магазин в лошницком парке явно не принесет большого блага. Тем не менее, поддерживая развитие частного предпринимательства, председатель райисполкома посоветовал рассмотреть другие варианты размещения магазина.

В непростую ситуацию поставил себя Тельман Джафаров. Он обратился с вопросом продления договора аренды земельного участка. Однако выяснилось, что им были допущены нарушения земельного законодательства и законодательства в области архитектурно-градостроительной и строительной деятельности: осуществлено самовольное возведение капитальной пристройки к некапитальному объекту торговли с нарушением целевого назначения земельного участка.

Естественно, договор аренды не был продлен – Т. Джафарову было вынесено предписание о сносе самовольной капитальной пристройки, однако он этого не сделал. Своими действиями мужчина создал неудобства себе и причинил головную боль другим людям: объект сдавался в аренду представителям торговой сети, и теперь они вынуждены расторгать договор и подыскивать другое место для своей деятельности.

Это пример того, как безответственный подход к серьезным делам влечет за собой очень неприятные последствия. К сожалению, многие люди привыкают работать «на авось» – вдруг пронесет и не заметят, но так не бывает. В государстве деятельность не может строиться стихийно и безответственно. Поэтому эта ситуация должна служить уроком каждому, кто намерен организовать свой бизнес. Ведь с малых лет нас учат тому, что незнание закона не освобождает от ответственности. В нашей стране довольно просто найти ответ на любой вопрос – например, на правовом сайте, или можно обратиться в соответствующую службу.

В ходе личного приема были озвучены и другие вопросы. Напомним, что прием граждан председателем райисполкома проходит дважды в месяц.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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