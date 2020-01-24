В Ивацевичском районе инвалид I группы прошлым летом ушёл из дома и пропал

Источник материала: Полесская правда



Ивацевичским РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается Литвинович Николай Павлович, 06.06.1986 г.р., инвалид первой группы с детства по психическому заболеванию, житель д. Волька (ул. Советская, д. 124) Ивацевичского района, который 2 июня 2019 года около 15.00 часов ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см, сутулый, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серые.

на вид 35 лет, рост 170-175 см, сутулый, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серые. Был одет: туфли черного цвета, штаны спортивные синего цвета, рубашка с длинным рукавом оранжевого цвета, на голове кепка черного цвета.

туфли черного цвета, штаны спортивные синего цвета, рубашка с длинным рукавом оранжевого цвета, на голове кепка черного цвета. Особые приметы: отсутствует большинство зубов, не разговаривает, прикрывает лицо рукой.

Ивацевичский РОВД просит граждан, которые что-либо знают о пропавшем, сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону (8-0164) 52-46-44.