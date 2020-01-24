|
В Ивацевичском районе инвалид I группы прошлым летом ушёл из дома и пропал
24.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ивацевичский РОВД просит граждан, которые что-либо знают о пропавшем, сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону (8-0164) 52-46-44.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Ивацевичским РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается Литвинович Николай Павлович, 06.06.1986 г.р., инвалид первой группы с детства по психическому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)