Где живут и кем работают самые богатые белорусы

Источник материала: Полымя

Власти исследовали зарплатные показатели на крупных и средних предприятиях. Портал «banki24.by» рассказал о работниках, доходам которых завидует большинство белорусов.





Предприятия с персоналом от 100 человек отчитываются о зарплатах каждого работника 2 раза в год — в мае и ноябре. Готовые отчеты на основе первичных данных от предприятий статорганы публикуют в июле и январе.

В обследование ноября 2019 года попали 2 587 тыс. человек, или 59,7% занятого в экономике населения. В выборку не попало большинство малых предприятий со штатом от 16 до 100 человек и микропредприятия (1–15 человек). Микропредприятия даже по обычной зарплате отчитываются только раз в году.

После сбора информации из организаций власти посчитали медианную и модальную зарплату в Беларуси, а также обнародовали распределение работников по размерам зарплат. По состоянию на ноябрь в Беларуси работали 3,1 тыс. человек с зарплатой выше 10 000 BYN и 55,2 тыс. — с зарплатой ниже 300 BYN.

Среди отраслей экономики самая высокая медианная зарплата ожидаемо оказалась у айтишников — 3 246 BYN. Иными словами, 50% работников сферы IT имели начисленную зарплату ниже 3 246 BYN и 50% — выше данной планки.

Второе место по медианной зарплате заняли добытчики нефти и газа — 2 193 BYN. Добычей нефти и газа в нашей стране занимается Белоруснефть.

Топ-3 замкнули занятые в нефтепереработке: их медианная зарплата составила 1 640 BYN. В ноябре-2019 средняя зарплата в этой отрасли достигла 1 873 BYN, что говорит об относительно малом разрыве зарплат на НПЗ.

Зарплаты белорусов собираются в базу данных до вычета налогов и профсоюзных взносов с работника. Это значит, что начисленная зарплата 5 000 BYN в ноябре была эквивалентна 2 050–2 100 USD на руки.

В ноябре на крупных и средних предприятиях работали 18,7 тыс. человек с зарплатой 5 000+ BYN. Абсолютное большинство из этих людей трудилось в Минске — 15,1 тыс. (в основном айтишники).

Среди работников регионов зарплату от 5 000 BYN имели 1,6 тыс. человек в Минской области и от 0,3 до 0,6 тыс. — в остальных областях. Большее количество людей с высокой зарплатой на Минщине объясняется доходами на Беларуськалии.

В целом по Беларуси только 0,7% работников имели зарплату выше 5 000 BYN, да и то общий показатель вытягивали благодаря Минску (2,7%). В областях доля людей с высокой оплатой труда колебалась от 0,1% до 0,4%.

Две трети работников с зарплатой от 5 000 BYN (12,5 тыс. человек) трудились в IT-секторе. Для сравнения: по всей промышленности таковых было 2,2 тыс. человек, в торговле — 1,1 тыс. Самая высокая концентрация персонала с зарплатой 5 000+ BYN наблюдалась среди айтишников (30,6%) и у занятых в авиации (12,2%).

Источник: banki24.by