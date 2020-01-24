Совсем не зимний расклад. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Тепло, дождливо и ветрено будет в Витебске и в эти январские выходные, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу, 25 января, в течение суток до 5 градусов тепла. Утром возможен дождь, днем без осадков. Ветер порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 26 января, ночью до +2 градусов, днем — до +4. В прогнозе — дождь и сильный ветер.

Хороших вам выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .