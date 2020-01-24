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Совсем не зимний расклад. Погода в Витебске в выходные
24.01.2020 07:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тепло, дождливо и ветрено будет в Витебске и в эти январские выходные,
В субботу, 25 января, в течение суток до 5 градусов тепла. Утром возможен дождь, днем без осадков. Ветер порывами до 15 метров в секунду.
В воскресенье, 26 января, ночью до +2 градусов, днем — до +4. В прогнозе — дождь и сильный ветер.
Хороших вам выходных, друзья!
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Тепло, дождливо и ветрено будет в Витебске и в эти январские выходные.
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