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В Сморгони девочка ушла в школу - и пропала. Может, вы видели?
24.01.2020 15:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Снежану Шукелович из Сморгони Гродненской области.
23 января около 8 часов утра она вышла из дома в школу, но так и не дошла до нее. Где подросток — неизвестно.
Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, средней полноты, волосы светло-русые.
Была одета: темно-зеленая демисезонная куртка, черная байка, синие джинсы, белые кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак.
Ранее неоднократно уходила из дома.
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Милиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Снежану Шукелович.
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