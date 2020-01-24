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В Сморгони девочка ушла в школу - и пропала. Может, вы видели?

24.01.2020 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Снежану Шукелович из Сморгони Гродненской области.


Фото: МВД

23 января около 8 часов утра она вышла из дома в школу, но так и не дошла до нее. Где подросток — неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, средней полноты, волосы светло-русые.

Была одета: темно-зеленая демисезонная куртка, черная байка, синие джинсы, белые кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак.

Ранее неоднократно уходила из дома.

Если вам что-либо известно о Снежане, сообщите по телефонам: 8 (029) 281 69 69, 8 (029) 786 67 42, 102.

 
 
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Милиция разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Снежану Шукелович.
 
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