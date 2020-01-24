ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект Национальной стратегии Беларуси «Достойное долголетие-2030» рассмотрен на заседании Национального комитета по народонаселению

24.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Проект Национальной стратегии Беларуси «Достойное долголетие-2030» рассмотрен на заседании Национального комитета по народонаселению
Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии Беларуси «Достойное долголетие-2030», который рассмотрели вчера на заседании Национального комитета по народонаселению при Совете Министров.

«Цель стратегии – максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. В документе шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель – увеличить продолжительность жизни. Если последние данные по продолжительности жизни – 74 с половиной года, то задача к 2030 году выйти на 80», – отметила Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр констатировала, что демографическая ситуация в Беларуси характеризуется старением населения. «Численность граждан в возрасте старше 65 лет – более 15 %. Эксперты ООН говорят о том, что если более 7 % людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21 %», – привела данные Ирина Костевич.

Вместе с тем такие тенденции наблюдаются не только в Беларуси, но и во всем мире, поэтому международные организации активно занимаются разработками стратегий активного долголетия. Беларусь при разработке национальной стратегии сотрудничала с международными организациями, в частности с ЕЭК ООН.

Для увеличения продолжительности жизни в стратегии предлагается внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открывать школы активного долголетия, здорового образа жизни.

Акцент сделают на образовательных услугах, причем не только для пожилых, но и для людей предпенсионного возраста, которым сегодня сложно конкурировать на рынке труда. Параллельно с подготовкой проекта стратегии «Достойное долголетие-2030» Минтруда разрабатывает меры по поддержке людей предпенсионного возраста на рынке труда. Речь идет о совершенствовании их персональных навыков, переподготовке и поиске новой профессии, востребованной на рынке труда.

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что при разработке стратегии важно изучить международный опыт подготовки таких документов. Ожидается, что к 2050 году в 64 странах доля людей старшего возраста составит более 30 % населения.

«Поставленные Главой государства задачи по укреплению демографической безопасности требуют от нас детального рассмотрения всех аспектов демографического развития, принятия выверенных решений по каждому направлению», – сказал Игорь Петришенко.

По сообщению официального сайта Совета Министров Республики Беларусь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии Беларуси «Достойное...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Сморгони девочка ушла в школу - и пропала. Может, вы видели?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика