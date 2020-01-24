«Звездный поход» посетит Борисовский район

Источник материала: Единство

Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го «Звездного похода», состоится 27 января с 12.00 до 13.30 в музейно-парковом комплексе «Победа» у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков (г.Минск, проспект Победителей, 8).

Планируется, что в митинге примут участие министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, ректор БГПУ Александр Жук, настоятель храма-памятника в честь Всех Святых, протоиерей Федор Повный, секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Апранич, представители посольств Казахстана, Китая, России, Туркменистана и Узбекистана, руководители общественных организаций и другие официальные лица

Во время похода студенты и преподаватели встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, окажут им шефскую помощь, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, выступят с концертными программами в школах регионов, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.

Вместе со студентами БГПУ, в том числе иностранными студентами из Туркменистана и Китайской Народной Республики, в «Звёздном походе» примут участие студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан), Московского педагогического государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (Республика Узбекистан).

Участники «Звездного похода» также присоединятся к республиканской акции «Во славу общей Победы!», которая приурочена к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и примут участие в заборе земли с братских могил воинов и мирных жителей, погибших в годы войны на территории посещаемых районов, а затем передадут капсулы с землей для помещения их в крипту храма-памятника в честь Всех Святых.