В Бресте полуторагодовалая девочка попала в больницу с травмой головы. СК проводит проверку

Источник материала: Tut.by

Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования полуторагодовалого ребенка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22 января в милицию поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что к ним на лечение привезли полуторагодовалую девочку.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что ребенок в тот день сидел на полу в комнате. Малышка упала и ударилась головой об угол детской кроватки. Родители в это время были в другой комнате. Увидев, что произошло, они показали ребенка медикам, которые приняли решение его госпитализировать.

Сейчас состояние девочки стабильное, угрозы ее жизни нет. Следователи проводят проверку.