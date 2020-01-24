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В Бресте полуторагодовалая девочка попала в больницу с травмой головы. СК проводит проверку

24.01.2020 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования полуторагодовалого ребенка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22 января в милицию поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что к ним на лечение привезли полуторагодовалую девочку.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что ребенок в тот день сидел на полу в комнате. Малышка упала и ударилась головой об угол детской кроватки. Родители в это время были в другой комнате. Увидев, что произошло, они показали ребенка медикам, которые приняли решение его госпитализировать.

Сейчас состояние девочки стабильное, угрозы ее жизни нет. Следователи проводят проверку.

 
 
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Проверку по факту травмирования ребенка проводят следователи.
 
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