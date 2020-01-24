|
В Бресте полуторагодовалая девочка попала в больницу с травмой головы. СК проводит проверку
24.01.2020 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования полуторагодовалого ребенка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
22 января в милицию поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что к ним на лечение привезли полуторагодовалую девочку.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что ребенок в тот день сидел на полу в комнате. Малышка упала и ударилась головой об угол детской кроватки. Родители в это время были в другой комнате. Увидев, что произошло, они показали ребенка медикам, которые приняли решение его госпитализировать.
Сейчас состояние девочки стабильное, угрозы ее жизни нет. Следователи проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверку по факту травмирования ребенка проводят следователи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)