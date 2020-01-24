Приемный родитель: как им стать

Источник материала: Единство

«Спасибо вам!»… Именно эти слова благодарности часто звучат в адрес людей, неравнодушных к детским судьбам, взявшим на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. На вопрос, где лучше ребенку – в государственном учреждении или в семье, ответ однозначный: конечно, в семье.

Семья… Для любого человека с этим словом связано много незабываемых воспоминаний. Бережно храним мы память о родительском доме, который действительно является нашим причалом, берегом и, наконец, оберегом от всего плохого. Человеку нужен дом, где его ждут, где тепло и уютно, где пахнет борщом и пирогами, где можно мечтать и строить планы на будущее, обсуждать события, делиться радостями и горестями.

Профессия приемного родителя появилась в нашей стране в 1999 году. С тех пор много детей обрели новых родителей. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и трудового договора. Время работы в качестве приемных родителей засчитывается в общий трудовой стаж, они получают заработную плату. Ежегодно приемным родителям полагается отпуск продолжительностью 56 дней. Во время отпуска организовывается летний отдых детей. В приемной семье ребенок не утрачивает статус несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, поэтому за ним сохраняются предусмотренные законодательством льготы.

Дети в приемной семье могут находиться до достижения ими совершеннолетия или поступления в профессионально-техническое, среднее специальное, высшее учебное заведение. При желании родителей приемный ребенок может быть ими усыновлен или установлена опека.

Если вы чувствуете, что в ваших силах помочь ребенку из детского социального приюта и создать для него семью, тогда эта профессия для вас! Всю необходимую информацию по вопросам создания приемной семьи можно получить по адресу: г. Борисов, ул.8 Марта, д.6, тел. 76-67-10.

Ирина Трепенок, педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»