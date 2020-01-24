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Новый проект ПВТ: ученики 27 школ Беларуси смогут создавать свои гаджеты

24.01.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученики 5−6 классов из смогут создавать собственные гаджеты. Все нужное оборудование и материалы для запуска нового образовательного проекта ПВТ уже получили 27 учебных заведений по всей стране. Творить ребята будут с помощью микроконтроллеров Micro: bit, задавая при этом нужные алгоритмы.


Фото: пресс-служба ПВТ

На презентации проекта, которая прошла в бизнес-инкубаторе ПВТ, педагогам передали методические материалы и наборы, которые включают в себя микроконтроллеры и необходимые комплектующие. Чтобы занятия были интересными, Парк высоких технологий разработал учебную программу «Программирование Micro: bit в среде Scratch».

— Мы хотим, чтобы наши школьники свободно владели программированием, ведь программы пишутся для того, чтобы с их помощью управлять реальными вещами в реальном мире, — отметил в разговоре с учителями директор ПВТ Всеволод Янчевский. — Поэтому Парк высоких технологий всеми силами поддерживает и будет поддерживать систему образования. Для будущего страны нет ничего важнее образования.

Микроконтроллеры, поясняют в пресс-службе ПВТ, в жизни современного человека присутствуют повсеместно. Без подобных микросхем, говорят, немыслима работа большинства электронных устройств. Тут все — от новогодних гирлянд, бытовой техники до систем управления атомными станциями.

— Еще одна задача нового проекта — создание сообщества учителей, владеющих основами программирования на языках Python и Scratch, — сообщают в пресс-службе ПВТ. — В числе первых участников — 28 педагогов, которых с помощью конкурса отобрали из сотни претендентов.

Проект реализуется при поддержке компаний-резидентов ПВТ «Сиклум Бел», «Нэкстсофт», «Фаброс» и «Мелсофт».

 
 
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Ученики 5−6 классов из смогут создавать собственные гаджеты. Все нужное оборудование и материалы для запуска нового образовательного проекта ПВТ уже получили 27...
 
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