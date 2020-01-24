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В кафедральный собор Воскресения Христова г. Борисова будет принесена икона святителя Саввы, первого архиепископа Сербского

24.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Это событие послужит еще одним вкладом в укрепление духовной связи двух близких православных народов – белорусского и сербского, что особенно ценно и значимо в наши дни, когда эти связи развиваются на всех уровнях.

Освящение престола совершит епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сослужении Представителя Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, епископа Моравичского Антония, викария Святейшего Патриарха Сербского. Также на богослужение приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь Велько Ковачевич и представители сербской диаспоры.

Также 25 января 2020 года к всенощному бдению к 17-00 в кафедральный собор Воскресения Христова г. Борисова будет принесена икона святителя Саввы, первого архиепископа Сербского. Образ святителя является верной копией фрески из монастыря Милешево и изготовлен в честь 800-летия Сербской Православной Церкви. По благословению Его Святейшества, Патриарха Сербского Иринея, икона передана в дар ко дню освящения домового храма в честь святителя Саввы при Борисовском епархиальном управлении. До 31 января образ будет находиться в кафедральном соборе.

В кафедральный собор Воскресения Христова г. Борисова будет принесена икона святителя Саввы, первого архиепископа Сербского

 
 
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 25-го января 2020 года в Борисовском епархиальном управлении состоится освящение домового...
 
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