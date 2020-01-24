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Сегодня в Борисове областной конкурс «Мисс Минщина» определил лучших красавиц

24.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На сцене выступали 72 девушки. Из них – 11 борисовчаток! Им предстояло выдержать с улыбкой, легкостью и прекрасным настроением дефиле в коктейльных платьях, купальниках, вечерних платьях, нарядах от ЗАО «Купалинка». Конкурсантки также участвовали в блиц-опросе, о них, их увлечениях и профессиональных интересах рассказывали ведущие.

Доброжелательное, но строгое и компетентное жюри конкурса возглавил заместитель председателя Миноблисполкома И. С. Маркевич. Членам жюри предстояла непростая задача: из 72-х выбрать лишь 4 самых-самых. А это – «Мисс Фото», «Вторая Вице-мисс», «Первая Вице-мисс» и, конечно же, «Мисс Минщина». Также путем зрительского смс-голосования выбирали «Мисс зрительских симпатий».

Восхищенные красотой и очарованием красавиц центрального региона, зрители дарили каждой бурные аплодисменты и возгласы восхищения. Не менее тепло встречали и номера концертной программы. Ведущие художественные коллективы области и столицы, а также талантливые вокалисты дарили борисовскому зрителю и гостям региона свое творчество.
После дефиле в коктейльных платьях и купальниках были объявлены фамилии 25 финалисток, вошедших в финал. В их числе назвали фамилии и четырех борисовчанок.

Финалисток ожидал блиц-опрос, который требовал продемонстрировать не только знания, умение общаться, но и способности к импровизации, а также дефиле в нарядах «Калинки» и вечерних платьях.

Кульминационным моментом праздника стало награждение.

Не вышедшие в финал получили дипломы участниц. Подарков и цветов было столько, что попробуй унеси за один раз!

«Мисс зрительских симпатий» названа Дарья Ферсина из г. Червеня. «Мисс Фото» присудили Анне Милевской (Молодечно). Титул «Вторая Вице-мисс» стала Виолетта Герасимчук из Пухович, «Первая Вице-мисс» – солигорчанка Алина Полищук. «Мисс Минщина» завоевала жительница Логойска Вероника Кушелева.

 
 
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