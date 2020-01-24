Посмотрите, какая очередь собралась в визовом центре, когда зависла программа регистрации документов

Источник материала: Tut.by

В пятницу на три часа дня Виктория Дмитриева была записана в литовский визовый центр на подачу документов. В 17.30 она все еще находилась в центре. По словам девушки, в центре зависла программа, и около трехсот человек продолжали сидеть в очереди.



Фото: Виктория Дмитриева

— Подавать документы я должна была в 15.15, — рассказывает Виктория. — Пришла чуть пораньше, заметила, что тут уже собралась немаленькая очередь. От людей узнала: программа, с помощью которой регистрируют документы на подачу, зависла, и все застопорилось.

Старые посетители, говорит Виктория, не уходили, новые продолжали подходить. В какой-то момент, продолжает собеседница, сотрудники центра начали предупреждать появляющихся на пороге клиентов, что из-за технических проблем документы у них не примут.

— Люди разворачивались и уходили, но многие из тех, кто уже сидел, оставались. Но при этом все, кто пришел за готовыми визами, забирали их без проблем, — не скрывает эмоций собеседница. — Менеджер предложила альтернативу: прийти в понедельник в такое же время. Но у меня, например, не получается. К тому же справка о доходах действительна всего пять дней, и у меня она к понедельнику закончится. Конечно, я могу сходить за новой, но это время.



Фото: Виктория Дмитриева

В очереди, продолжает собеседница, были не только люди из Минска, но, например, Могилева. Не ехать же им заново в столицу.

— Центр работает до 17.00, но сейчас 17.30, а люди тут до сих пор сидят, — описала обстановку собеседница. — Сотрудники никого не выгоняют, говорят, будут работать до последнего клиента. Вот только во сколько систему наладят и когда работа возобновится, не ясно.

В литовском визовом центре получить оперативный комментарий не удалось.

Ближе в 18.00 Виктория сообщила TUT.BY, что система все-таки заработала и тем, кто досидел, стали на сегодня выдавать талоны.