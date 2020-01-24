ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, какая очередь собралась в визовом центре, когда зависла программа регистрации документов

24.01.2020 22:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пятницу на три часа дня Виктория Дмитриева была записана в литовский визовый центр на подачу документов. В 17.30 она все еще находилась в центре. По словам девушки, в центре зависла программа, и около трехсот человек продолжали сидеть в очереди.


Фото: Виктория Дмитриева

— Подавать документы я должна была в 15.15, — рассказывает Виктория. — Пришла чуть пораньше, заметила, что тут уже собралась немаленькая очередь. От людей узнала: программа, с помощью которой регистрируют документы на подачу, зависла, и все застопорилось.

Старые посетители, говорит Виктория, не уходили, новые продолжали подходить. В какой-то момент, продолжает собеседница, сотрудники центра начали предупреждать появляющихся на пороге клиентов, что из-за технических проблем документы у них не примут.

— Люди разворачивались и уходили, но многие из тех, кто уже сидел, оставались. Но при этом все, кто пришел за готовыми визами, забирали их без проблем, — не скрывает эмоций собеседница. — Менеджер предложила альтернативу: прийти в понедельник в такое же время. Но у меня, например, не получается. К тому же справка о доходах действительна всего пять дней, и у меня она к понедельнику закончится. Конечно, я могу сходить за новой, но это время.


Фото: Виктория Дмитриева

В очереди, продолжает собеседница, были не только люди из Минска, но, например, Могилева. Не ехать же им заново в столицу.

— Центр работает до 17.00, но сейчас 17.30, а люди тут до сих пор сидят, — описала обстановку собеседница. — Сотрудники никого не выгоняют, говорят, будут работать до последнего клиента. Вот только во сколько систему наладят и когда работа возобновится, не ясно.

В литовском визовом центре получить оперативный комментарий не удалось.

Ближе в 18.00 Виктория сообщила TUT.BY, что система все-таки заработала и тем, кто досидел, стали на сегодня выдавать талоны.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу на три часа дня Виктория Дмитриева была записана в литовский визовый центр на подачу документов. В 17.30 она все еще находилась в центре. По словам девушки, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сжигают ли на ТЭЦ остатки некачественной нефти из России и стал ли минский воздух грязнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика