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В Верхнедвинском районе мать с отчимом хотели посадить в тюрьму сына. И придумали историю

26.01.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинском районе мать с отчимом хотели посадить в тюрьму сына. Однако теперь им самим придется ответить за ложный донос, сообщает СК.

В одной из деревень Верхнедвинского района в соседних квартирах жили 63-летняя сельчанка со своим сожителем и 27-летний сын женщины. Мужчина придумал способ, как посадить в тюрьму сына женщины, и предложил его сожительнице.

В ноябре прошлого года он позвонил в милицию и сообщил, что из квартиры пропали 80 рублей, а в краже он подозревает сына сожительницы.

Мужчина пояснил, что за 60 рублей он продал зерно односельчанке, а 20 рублей у него остались с зарплаты. Однако следователи выяснили, что зерно было действительно продано, но позже — в начале декабря.

После этого обвиняемый и его сожительница признались, что из-за постоянных конфликтов с сыном женщины они решили от него избавиться — и придумали историю про украденные деньги.

Сожителя обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

 
 
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В одной из деревень Верхнедвинского района в соседних квартирах проживали 63-летняя сельчанка со своим сожителем и 27-летний сын женщины. Мужчина придумал способ,...
 
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