Консультацию профсоюзного юриста по вопросам защиты трудовых прав можно получить 30 января

Источник материала: Полесская правда



30 января с 11.00 до 13.00 в Оснежицком районном центре культуры и досуга (Пинский район, аг. Оснежицы, ул. Ленина, 7) состоится профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Прием проведет Сергей Григорьевич Василюк, главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов.

Запись на прием производится Пинским районным объединением профсоюзов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Пинск, ул. Карла Маркса, 28, кабинет 3 или по телефону (8-0165) 61-70-55.