Записки трезвеющего наркомана. Пять лет спустя: «Бывших действительно не бывает»

Источник материала: Tut.by

5 лет назад мы познакомили вас с Олегом — парнем, который в тот момент находился в шаге от тюрьмы. Он нигде не работал больше 2−3 месяцев, жил за счет мамы. У него был внушительный стаж употребления наркотиков — около 15 лет. Пройдя реабилитацию в Новинках, Олег начал вести дневник своего выздоровления на TUT.BY. Но спустя полгода решил, что продолжать рассказывать о своих достижениях ему пока рано. Трезвая жизнь оказалась намного сложнее, чем он это себе представлял.





Недавно мы снова пообщались с Олегом. Все это время он не принимает наркотики, хотя по-прежнему называет себя зависимым человеком. Его жизнь сильно изменилась: он получил профессию и начал работать по специальности, уехал от родителей, стал более самостоятельным финансово. Но главные изменения произошли внутри. По словам Олега, именно внутренняя работа над собой помогла ему научиться жить без наркотиков.

Не получилось протрезветь и стать, как все

— Больше 5 лет назад, ведомый страхом, желая спрятаться от жестокой реальности, в которую сам себя загнал, я приехал на реабилитацию в 21-е отделение РНПЦ психического здоровья в Новинках. Именно там я впервые осознал, что у меня серьезные проблемы с зависимостью. Это был первый шаг и очень важный, без которого в принципе невозможно что-то изменить и выйти в ремиссию.

И я перестал употреблять наркотики. Первое время меня переполняла эйфория, в какой-то момент мне даже стало казаться, что я нормальный парень, что живу, как все. Но моя жизнь по-прежнему была разрушена.

Да, без наркотиков мне стало гораздо лучше, не было этого жуткого страха и ощущения безнадежности. Но я по-прежнему не умел строить отношения с людьми, обеспечивать себя, не мог контролировать свои эмоции и быть полезным миру и окружающим людям. Я понятия не имел, чего хочу на самом деле, и совершал какие-то хаотичные движения, чтобы не чувствовать внутреннюю пустоту и тревогу.

Сегодня у меня есть четкое убеждение, что употребление наркотиков — это лишь верхушка айсберга, симптом болезни, а сама проблема гораздо глубже. И чтобы начать выздоровление по-настоящему, мне пришлось провести большую работу над собой.

Нашел людей, которым доверился





Мне очень повезло, что в первый год трезвости, еще в реабилитации, я встретил психолога, которому доверился. Я ходил к нему на индивидуальную и групповую терапию, и благодаря этой работе многое узнал о себе и особенностях своей болезни.

Но самые большие изменения в моей жизни произошли благодаря работе по программе «12 шагов» и сообществам анонимных наркоманов и алкоголиков. Практически с самого начала выздоровления я начал посещать собрания, на которых люди с проблемами, очень похожими на мои, делились опытом и говорили про свои чувства.

В употреблении мне всегда казалось, что я «особенный». Было удивительно осознать, что мои проблемы не уникальны и меня понимают и принимают таким, как есть. На большинстве подобных групп много поддержки для новичков, и я учился просить о помощи, хоть это было непросто внутренне.

Спустя некоторое время я нашел наставника (такого же зависимого, как я, но с большим опытом выздоровления), и мы начали совместную работу. Мы разбирали ситуации и людей, которые вызывали во мне обиду, злость и другие сильные эмоции. Я почти каждый день выполнял письменные задания, записывая свои выводы и переживания в тетрадку, а потом мы вместе обсуждали это.

И я увидел то, что совсем не хотелось признавать

Я осознал, что с детства живу в неврозе и в большинстве случаев уже с самого утра встаю с кровати с кучей тревожащих мыслей в голове. Понял, что очень слабо контролирую свои эмоции, и любым путем пытаюсь избавиться от беспокойства, сам не осознавая, чего хочу на самом деле.

Я увидел, что часто обманываю себя и людей, ожидаю от них того, чего они мне не должны, подозреваю их в том, в чем подозревать их нет никакого повода. Оказалось, что я непоследователен, инфантилен и живу в иллюзиях, в своем искусственном мире, всячески избегая встречи с реальностью.

А еще я понял, что вряд ли смогу не употреблять вещества, если в корне не поменяю свое сознание, ведь наркотики — это привычный для меня способ снимать напряжение, а его слишком много. Или, если не сорвусь, всю жизнь проживу трезво, но несчастливо, попутно вредя всем окружающим.

Так я понял, что мне пора взрослеть

Могу сказать, что работа над собой — медленный процесс. У меня были нереалистичные ожидания, что все эти перемены могут произойти очень быстро. К сожалению, это не так.

Это путь, по которому мне предстоит идти до конца жизни. Но уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что реагирую на разные ситуации спокойнее и адекватнее, чем когда-либо.

Да, напряжение по-прежнему есть. Но когда мне хочется сделать какое-то резкое движение — бросить все и отправиться автостопом на край света, сказать какую-то гадость, пойти в магазин и купить вещь, которая не нужна, либо пойти и употребить вещество — мне гораздо проще остановиться и осознать, что со мной происходит.

Я, наконец, почувствовал это состояние умиротворения, спокойствия, самодостаточности, в поисках которого и употреблял наркотики. У меня появились настоящие друзья, а раньше были только соупотребители. Я научился давать поддержку другим и сам просить о ней, когда это необходимо.

Нашел дело, которым мне действительно хочется заниматься

Мне очень хорошо запомнился момент, когда я впервые в трезвости почувствовал себя по-настоящему счастливым. Это были дни, когда я устроился на работу, связанную с помощью страдающим людям.

Я шел туда с некоторым страхом, мне казалось, что я просто не способен столкнуться с чужой болью. Но оказалось, что я могу помогать людям, и мне это многое дает. Я ощутил, что кому-то действительно нужен и полезен.

Осознав, что такая работа мне по душе, я пошел дальше учиться в этом направлении и получил образование, о котором мечтал еще в детстве. Это было непросто, если честно, пришлось взять себя в руки, помещая в жесткие рамки. Но главное: я понял, что люблю работать с людьми, это приносит мне настоящую радость.

Я стал гораздо более самостоятельным. Не могу сказать, что полностью, но определенная стабильность и самодостаточность в жизни появилась. При этом я занимаюсь тем, что хочу, а это важно.

Знаю случаи, когда люди перестают употреблять наркотики и идут одержимо, сутками напролет зарабатывать деньги в надежде стать счастливее. А потом незаметно накапливают напряжение, и в определенный момент что-то «щелкает» — происходит срыв. Недавно на нашей группе (группе взаимопомощи анонимных наркоманов — Прим. TUT.BY) парень рассказывал, что после нескольких месяцев работы без отдыха вдруг обнаружил себя уже на пути за дозой, сам не поняв, как это произошло, хотя отлично понимал до этого, к чему срыв может привести.

Для меня вернуться к употреблению — это самоубийство





Возвращаться после срывов в трезвую жизнь очень сложно — я регулярно наблюдаю и слышу про это на группах и четко понимаю, что для меня назад дороги нет. Если решу употребить снова, для меня это будет самоубийством, поскольку нет никаких гарантий, что смогу снова остановиться.

Один близкий мне человек, с которым мы употребляли вместе много лет назад, недавно погиб. Он ушел в ремиссию еще раньше, чем я, создал семью, начал строить карьеру и решил, что сможет употреблять контролируемо. Некоторое время ему это удавалось, но затем его тело нашли со шприцом в руке, передозировка…

Второй знакомый недавно покончил с собой — он тоже пытался выздоравливать, но не смог утвердиться на этом пути. Бывших наркоманов не бывает, это правда, в том плане, что единожды утратив контроль над употреблением, вернуть его уже невозможно, и единственный выход — отказаться от любых изменяющих сознание веществ полностью.

Мне очень нравится аналогия с аллергией. Если у человека уже проявилась такая реакция, но он все-таки вступает в контакт с аллергеном, последствия могут быть самыми печальными, вплоть до фатальных, и изменить это невозможно. То же самое происходит с наркотиками и алкоголем.

Лучшие годы жизни

Пройдя программу 12 шагов, я сам начал помогать другим зависимым в качестве наставника, и это очень помогает поддерживать собственную трезвость и внутренний рост.

Вообще, от души рекомендую всем, у кого есть подобные сложности, попробовать эту программу. На всякий случай упомяну, что это бесплатно и не связано с какой-либо религией. Мой опыт говорит, что при этом важно найти «свою» группу, в которой люди действительно направлены на изменения и рост. Я очень рад, что нашел тех людей, которые мне помогли и бесконечно им благодарен.

Сегодня я убежден, что эти 5 лет — самые лучшие и счастливые годы моей жизни, которая разительно изменилась и продолжает меняться. И этим хочется делиться с другими.

На мой взгляд, для выздоровления важно:

Принять то, что зависим. Без этого осознания невозможно двигаться дальше, но иногда это непросто, поскольку зависимость почти всегда сопровождается ее отрицанием. С этого я начинал, когда пришел в 2014 году на реабилитацию в Новинки. Осознать, что собственных сил недостаточно. Важно искать опору — в том числе людей, которые способны не «учить жить», а понять и оказать адекватную поддержку. Я нашел ее у психологов и в среде анонимных алкоголиков и наркоманов. Обретя поддержку, систематично работать над собой. Разобраться, что пошло не так, почему жизненная стратегия увенчалась полным провалом (на мой взгляд, активная зависимость от наркотиков — это и есть полный провал) и учиться выстраивать новые здоровые отношения с миром и самим собой. Не надеяться, что это будет быстро. Мой опыт говорит, что не получится просто перестать употреблять и начать жить, как нормальные люди. Если заниматься только «внешней картинкой», внутреннее напряжение никуда не исчезнет. Зависимость может незаметно замениться другой (интернет, алкоголь, трудоголизм, обжорство — вариантов масса) и продолжить разрушать жизнь, делая ее пустой и бессмысленной. Окружить себя правильными людьми — теми, кто мотивирует вас на изменения. На первых порах это может быть только сообщество анонимных алкоголиков или наркоманов, но со временем важно начинать общаться и с другими людьми. Считаю, что не стоит «консервировать» себя только в кругу выздоравливающих зависимых, ведь смысл выздоровления в том, чтобы прожить счастливую и полезную жизнь, а не провести ее в реабилитации.

Что делать, если зависим близкий вам человек?

Пять лет назад под «Записками трезвеющего наркомана» я оставил специально созданный для проекта электронный адрес. Удивительно, но на него продолжают приходить письма. На некоторые из них я отвечаю быстро, особенно если вижу, что человеку действительно нужна поддержка и опыт.

Но иногда у меня спрашивают, как «заставить» их родственника или близкого выздоравливать, и мне непросто на такие письма отвечать. Считаю, что заставить никого невозможно. Если такая беда случилась с вашим близким человеком, начните… с себя. Не пытаясь никого изменить принуждением, узнайте больше про специфику заболевания и оптимальные стратегии помощи, поскольку это вопрос непростой и требующий изучения и внутренней работы.

К счастью, существуют группы для людей, которые страдают от зависимости близкого человека и там можно бесплатно получить массу поддержки и конструктивного опыта. Также есть опытные психологи, работающие с зависимыми и имеющие четкое понимание, что действительно может помочь, а что навредит еще больше.

А я по-прежнему открыт к общению и буду рад подсказать что-то, исходя из своего опыта, если это будет кому-то действительно нужно и полезно. Желаю всем душевного покоя и свободы от любых зависимостей.

Пишите на почту oleg. rehab@tut.by