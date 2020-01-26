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«Пришла сдавать обычные анализы, но…» История 21-летней Киры, которая живет с ВИЧ

26.01.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С детства у многих их нас в головах поселился стереотип: ВИЧ бывает только у плохих людей. Кире 21 год и недавно она узнала, что у нее положительный статус. Она не употребляла наркотики, не работала проституткой. Когда Кира пришла в поликлинику сдавать биохимию, ей заодно предложили сдать анализ на ВИЧ — девушка без колебаний согласилась. До теста у нее был единственный половой партнер. Когда пришли результаты, жизнь Киры не разделилась на «до» и «после», она так же продолжает учиться, работать и заводит отношения. Но из-за осуждения в обществе девушка попросила замазать ее лицо, изменить голос и имя. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

ВИДОЕ

 
 
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