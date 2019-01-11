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Закат в Дроздах, светящийся МАЗ и снегопад. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

26.01.2020 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — закат в Дроздах, светящийся МАЗ и снегопад.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @fankovin 22 Янв 2020 в 6:01 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vladimir (@bel.vovashka) 23 Янв 2020 в 11:34 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @alexvdrone 24 Янв 2020 в 5:44 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Артём (@u_s_t_i_n_o_v) 24 Янв 2020 в 8:30 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dmitriy Sevets (@d_sevets) 22 Янв 2020 в 7:50 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlad Shevelev (@sh_evil_ev) 22 Янв 2020 в 9:14 PST

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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