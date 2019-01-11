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Закат в Дроздах, светящийся МАЗ и снегопад. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
26.01.2020 14:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — закат в Дроздах, светящийся МАЗ и снегопад.
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
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