Первая в области. Ученица Глусской СШ № 2 Ольга Алёхна победила в областной олимпиаде по физкультуре

Источник материала: Радзiма





Глусские школьники привезли четыре призовых места и один поощрительный диплом с областных предметных олимпиад, проходивших в Могилёве сразу после зимних каникул. На олимпиаде по физической культуре наши ребята собрали целый комплект наград: 1-е место заняла одиннадцатиклассница средней школы № 2 Ольга Алёхна, 2-е место — Полина Сличёнок из гимназии, 3-е место — Иван Алехна из Заелицкого УПК, поощрительный диплом — у гимназиста Андрея Титишина. С олимпиады по обществоведению ученица 10-го класса гимназии Софья Сергеева привезла диплом 3-й степени. Обо всех призерах мы расскажем на страницах газеты, сегодняшняя героиня — Ольга Алёхна.

В прошлом году Ольга уже была участницей областной олимпиады по предмету «Физическая культура и здоровье» и заняла тогда 3-е место. Прогресс налицо. «Как удалось этого добиться и как вообще вырастить олимпиадника?» — спрашиваю у учителя Сергея Ивашкевича. «Целенаправленная ежедневная работа и трудолюбие самого ученика, его желание и старание. Ольга очень волевая, трудолюбивая, она много занимается самостоятельно. Ее родители связаны со спортом, то есть даже на генетическом уровне, думаю, все предпосылки к тому, чтобы Ольга показывала результаты. Для педагогики очень важен «треугольник» ученик — учитель — родитель, их взаимодействие. Я даже не берусь выделить ее слабые или сильные стороны. Она хороша в волейболе, которым занимается с 5-го класса, отличная лыжница, участвовала в областных лыжных гонках и в соревнованиях «Снежный снайпер».

И правда, сколько себя помнит, столько Ольга дружит с физкультурой. С самого детства мама и папа направляли и сейчас помогают, подсказывают, как лучше выстроить тренировку. Я попросила Ольгу перечислить виды спорта, которыми она занимается или занималась. Настольный теннис — секция с 1-го по 7-й класс, дзюдо — с самого детства, плавание, тренажерный зал — там занимается с весами и на беговой дорожке, стрельба — участвовала в районных соревнованиях, волейбол… Пожалуй, именно волейбол можно назвать одним из любимых видов, хотя вообще выделить что-то самое-самое, говорит девушка, трудно.

На тренировки в день у нее уходит не меньше двух часов, причем после занятий в школьном спортзале она может отправиться поплавать в бассейне. «Это как ходить в школу — обязательно, вошло в привычку, — объясняет старшеклассница. — Если несколько дней не позанимаюсь, чувствую себя неуютно, кажется, что всё болеть начинает. В спорте главное — желание начать, а начнешь — потом пойдет как по маслу».

Когда объявили, что Ольга поедет на область, за тренировки взялись еще более интенсивно и усердно, каждый день — спортзал, бассейн, тесты, перерыв сделали только на Новый год. Немало времени уделяла теории. Потому что олимпиада по физкультуре — это не только пробежал, проплыл, сдал нормативы. К слову, это тоже не так легко, как звучит на словах. Практических туров три — плавание свободным стилем, общая физическая подготовка (челночный бег, поднимание туловища и т. п.), выполнение элементов игровых видов спорта. И за всем пристально следят судьи, оценивая время и правильность твоих действий. И есть, повторюсь, еще теоретический тур с довольно сложными вопросами. К примеру: по правилам FIBA сколько времени отводится на атаку корзины соперника в баскетболе? представители каких видов спорта с 1994 г. по 2018 г. завоевали наибольшее количество золотых медалей на Олимпийских играх для Республики Беларусь? в каком году и в каком состязании появилось имя Короибос — первого победителя Олимпийских игр? мышца, принимающая участие в поднимании руки вперед, в сторону и в отведении назад, называется…

Информации, материалов для подготовки много, объясняет Сергей Ивашкевич, но ведь всё это нужно запоминать, знать, уметь логически рассуждать. К слову, у Ольги на «теории» пятый результат (из 25 участниц областной олимпиады).

Физкультура для нее никогда не была просто школьным уроком, это образ жизни. А вот любимым предметом девушка называет биологию, которую преподает Татьяна Ивановна Москаленко. «Ольга у нас вообще большая умница, — говорит директор школы Елена Сличёнок. — Ведь она не только спортсменка, она увлекается биологией, была участницей районных олимпиад по этому предмету, отличница, в этом году участвует в конкурсе «Ученик года», идет на медаль…»

Долгое время мечтой моей героини было поступить в университет физической культуры, чтобы потом работать тренером. К выпускному классу мечта «подкорректировалась», хотя вариант этот остается. В любом случае, куда бы ни поступила, первым делом, заверила меня Ольга, она отправится искать, где в этом учебном заведении спортзал.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ