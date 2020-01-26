Лукашенко рассказал, где предпочитает читать новости

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что предпочитает узнавать новости из газет. Об этом президент рассказал работникам завода газетной бумаги в Шклове. Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Каждое утро — стопка газет, от «Советской Белоруссии» до «Народной Воли», «Нівы» там. Сверху лежит обзор пресс-службы. Они мониторят по всему миру средства массовой информации, особенно интернетовские ресурсы, выбирая, что пишут о Беларуси, о ее президенте, о власти, о наших людях. И основные темы животрепещущие, которые происходят в мире. Хотя я сам отслеживаю это, но мне обзоры эти кладут на стол.

Александр Лукашенко признался, что, «как человек старой формации», не может «отвыкнуть от печатного слова».

Президент, напомним, посещал предприятия Шкловского района в пятницу, 24 января. Во время общения с работниками завода газетной бумаги Лукашенко также признался , что не пользуется мобильными телефонами и другими гаджетами.

— Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься, — заявил президент.