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Лукашенко рассказал, где предпочитает читать новости
26.01.2020 21:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко заявил, что предпочитает узнавать новости из газет. Об этом президент рассказал работникам завода газетной бумаги в Шклове. Сюжет был показан в эфире
— Каждое утро — стопка газет, от «Советской Белоруссии» до «Народной Воли», «Нівы» там. Сверху лежит обзор пресс-службы. Они мониторят по всему миру средства массовой информации, особенно интернетовские ресурсы, выбирая, что пишут о Беларуси, о ее президенте, о власти, о наших людях. И основные темы животрепещущие, которые происходят в мире. Хотя я сам отслеживаю это, но мне обзоры эти кладут на стол.
Александр Лукашенко признался, что, «как человек старой формации», не может «отвыкнуть от печатного слова».
Президент, напомним, посещал предприятия Шкловского района в пятницу, 24 января. Во время общения с работниками завода газетной бумаги Лукашенко также
— Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься, — заявил президент.
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Александр Лукашенко признался, что, «как человек старой формации», не может «отвыкнуть от печатного слова».
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