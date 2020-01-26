«Летел в отпуск». На комбинате в Городее обсуждают: с самолета, который развернули над Польшей, сняли их директора

Источник материала: Tut.by

То, что директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович задержан, жители поселка Городея обсуждают возле магазина: «Толковый мужик, поднял завод, при нем люди стали жить». По словам местных, в субботу на комбинате был обыск, кабинет руководителя якобы опечатан. Источник TUT.BY говорит, что именно директора комбината Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">снимали с того самого самолета, который развернули над Польшей и вернули в Беларусь. Но официальной информации о задержании Криштаповича нет.



Михаил Криштапович. Фото: ctv.by

— Сегодня выходной день, комбинат стоит. Приходите в понедельник, — говорят на центральной проходной Городейского комбината. Все вопросы о возможном задержании руководителя Михаила Криштаповича тут обрывают: «Мы этого не знаем, он в отпуске».

Городея — городской поселок в Несвижском районе, здесь живет чуть более 4 тысяч человек, и многие местные жители работают на сахарном заводе. Хоть новости в Городее разлетаются быстро, некоторые чуть ли не сразу убегают, услышав вопрос о Михаиле Васильевича.

— Лишь бы работа была и платили, не в курсе всего, мне это не надо, — говорит на ходу женщина, которую мы встречаем недалеко от завода.

По информации источника TUT.BY, который знаком с родными директора, Михаил Криштапович находился на борту того самого самолета Минск-Мюнхен, который развернули над Вроцлавом и посадили в Гродно . Именно он и был снят с рейса. Об этом говорят и источники pressball.by . Это же подтверждает один из сотрудников сахарного комбината.





— Вчера узнали, что Криштаповича сняли с самолета. Вчера же приезжали завод трясли, обыск был, его кабинет вроде опечатали, — пока мужчина рассказывает, возле него останавливаются женщины и тут же встревают в разговор:

— Людям лишь бы паляпаць! Дай только поговорить. Криштапович поднял завод. Может, он и жил (имеется в виду хорошо — Прим. TUT.BY), так и люди при нем жили. Это толковый руководитель, хороший мужик. Никто не знает, што там нарабiлася.

63-летний Михаил Криштапович возглавляет сахарный комбинат более 20 лет, все наши собеседники отзываются о нем как о грамотном директоре.





— Мы в списке лидеров по предприятиям в СНГ по реализации продуктов, при нем началась реконструкция завода, — отмечают жители Городеи. — Еще завод сильно поддерживает местный футбольный клуб.

— В четверг Криштапович был на работе, я его видел, а в пятницу улетел в отпуск, — говорит мужчина, который работает на сахарном заводе.

Михаил Васильевич вместе с женой живут в двухэтажном доме в Несвиже на тихой улице у озера. Через дорогу от него — дом племянника. Когда мы подъехали, возле коттеджа стояла расстроенная женщина и что-то рассказывала другим женщинам. Услышав наш вопрос, она отказалась от комментариев и скрылась во дворе дома Михаила Криштаповича.

МВД, КГБ, Погранкомитет пока не прокомментировали инцидент с самолетом, в СК не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть информацию».

Напомним, 24 января, самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно .





Как сообщают пассажиры этого рейса, с борта сняли от 6 до 8 человек. «Зашел мужчина в форме и сказал: „Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами“. Назвал 6 человек, но по факту это 2 семьи», — рассказал один из пассажиров. По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одинакового возраста — около 50 лет. При этом одна из пар летела вместе с двумя девочками, которым «на вид от 12 до 16 лет».

По его словам, спустя некоторое время назвали еще две фамилии, этих пассажиров также попросили покинуть борт. «Прошло еще минут 20, как пришел человек с закрытым лицом (один из поднявшихся на борт прикрыл лицо шарфом. — Прим. ред.). Сказали всем со своими вещами выйти, ничего не оставлять. Мы вышли в автобус, но он никуда не поехал, просто закрыли двери, мы стояли. В это время было видно как по самолету ходил тот самый человек в маске и обыскивал его.

При этом один из пассажиров заметил, что те, кого сняли с рейса, до вылета находились вместе, общались. «Они культурно отдыхали. Им было весело, немного шумно, но все в рамках приличия», — рассказал пассажир.

После рейс продолжил следование без них. «Пилот объявил, что «неполадки» исправлены, мы полетим в Мюнхен, но уже без снятых людей»