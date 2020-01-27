Зима идет (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не спугнуть)? Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Невероятно, но факт: аномально теплый январь решил уйти красиво — под какой-никакой мороз и снегопады. До середины недели в Могилеве еще будет плюсовая температура, а потом — нулевая. И метели! Да-да, в выходные, вероятно, можно будет стать на лыжи (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 27 января, будет 0…+2 °С, пасмурно, во второй половине суток — снегопад.

Во вторник будет 0…+1 °С, и весь день прогнозируют мокрый снег.

В среду, 29 января, готовимся к слякоти: 0…+3 °С, дождь и мокрый снег, в первой половине суток — порывистый ветер.

В четверг будем очень осторожны — вся вчерашняя «красота» замерзнет. На термометре будет около нуля, порывы ветра усилятся до 14 м/с, прогнозируют метель.

В пятницу, 31 января, днем будет около нуля, а к ночи — -3 °С. Ветер утихнет, но снегопад продолжится.

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