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«Я нашел пистолет». Подросток принес домой из Брестской крепости раритетную немецкую ракетницу

27.01.2020 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сигнальный пистолет времен Второй Мировой войны принес домой из Брестской крепости школьник. Мама сообщила о находке в милицию.


Фото: Скрин-шот YouTube

Об инциденте рассказала на своем канале в YouTube мама ребенка Ирина Шестакова.

«Сын пошел погулять с другом по крепости. Внимание детей привлек холм. Они забрались на него и сын наткнулся на странный „кирпич“ под землей. Виднелся только край. Мальчишки стали усердно копать и… откапали вот такой раритет. Приехал сын домой и на пороге сразу ошарашил, мягко говоря: „Я нашел пистолет“. Находка меня очень взволновала — и та беда, которая могла быть. Ведь крепость до сих пор хранит в земле различные боеприпасы, гильзы и даже снаряды», — сообщила в описании к видео женщина.

Ирина обратилась в милицию. Прибывшие на место оперативники осмотрели находку и попросили женщину написать заявление о добровольной сдаче оружия.

Предположительно, мальчик нашел в крепости немецкий сигнальный пистолет Walther Leuchtpistole 34 года. На рукояти имелся герб нацистской Германии — орел со свастикой. В связи с большим дефицитом на рынке, эти ракетницы стали коллекционной редкостью, сообщает сайт военного антиквариата.

Сигнальный пистолет изъяли, проводится проверка.

 
 
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