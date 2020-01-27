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В Гомеле из магазина в «Мандарин Плаза» пропал пылесос. Милиция ищет парня и девушку
27.01.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельская милиция
Пылесос Samsung пропал из ТЦ «Мандарин Плаза». К краже могут быть причастны люди на фото.
Если вам что-либо известно об инциденте, просьба сообщить об этом по телефонам: +375 29 6 082 702 или 102.
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Гомельская милиция устанавливает личности парня и девушки, которые подозреваются в краже пылесоса.
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