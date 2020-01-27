В Гомеле из магазина в «Мандарин Плаза» пропал пылесос. Милиция ищет парня и девушку

Источник материала: Tut.by

Гомельская милиция устанавливает личности парня и девушки — их подозревают в краже пылесоса.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Пылесос Samsung пропал из ТЦ «Мандарин Плаза». К краже могут быть причастны люди на фото.

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