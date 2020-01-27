Погода на неделю: теплее обычного, но с дождем и мокрым снегом

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода с температурным фоном на 4−8°С выше климатической нормы. В середине недели циклон, смещающийся вблизи нашей границ, обеспечит ненастную погоду с дождем и мокрым снегом, местами сильные осадки — в основном мокрый снег и налипание мокрого снега. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

28 января, во вторник, погодные условия будет определять теплая воздушная атлантического происхождения, ночью преимущественно по северо-восточной половине кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Днем в отдельных районах небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1°С, максимальная температура днем 0…+6°С.

29 января, в среду, на большей части территории страны осадки — дождь, мокрый снег, днем в отдельных районах сильные осадки, в основном мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3°С.

В четверг, 30 января, временами осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки — в основном мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

31 января, в пятницу, временами осадки — мокрый снег, дождь. Местами туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем −2…+5°С.

В выходные дни погоду будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы атлантического происхождения.

1 февраля, в субботу, ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В отдельных районах туман, ночью слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем 0…+7°С.

2 февраля, в воскресенье, ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью местами туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5°С, максимальная днем +2…+8°С.