Взрыв на «Могилевдреве»: следствие назвало причину и обвиняемых

Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела о взрыве на ОАО «Могилевдрев» завершено . В нарушении правил пожарной безопасности подозревают бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, и бывшего начальника мебельного цеха. Обвинение по статье служебная халатность предъявлено заместителю директора по техническим вопросам УП «БР Консалт» — компании, наделенной полномочиями по управлению и контролю за деятельностью «Могилевдрева».





Напомним, 25 сентября 2018 года в 18.30 произошел взрыв в покрасочной камере мебельного цеха предприятия «Могилевдрев». В это время там была рабочая смена — 9 человек. Семеро получили термические ожоги различной степени тяжести. Из них двое в тяжелом состоянии были переведены в ожоговый центр в Минске, 53-летняя женщина умерла. Оборудованию и зданию мебельного цеха был причинен ущерб на сумму более 23 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины.

Следствие пришло к такому выводу. В 2013 году провели модернизацию мебельного цеха № 3, и по проекту в нем предусматривалось использование в технологическом процессе взрывопожаробезопасных лаков на водной основе.

Через 3 года УП «БР Консалт» инициировано объединение мебельных цехов № 1 и № 3 в один. В 2017 году исполнявший обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев» главный инженер предприятия дал указание объединить цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. После объединения в мебельном цехе № 3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции.

В итоге вентиляционная система и так работала неэффективно, а еще 25 сентября 2018 года в цеху проводили отделочные работы. В результате внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин образовалась и накопилась взрывоопасная паровоздушная смесь.

— Это привело к процессу химического самовозгорания лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара с воспламенением и последующими взрывами топливно-воздушной смеси, — сообщили в СК.

Помимо главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха предприятия. Он также был ответственным за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако, более года не принимал мер для устранения нарушений.

— Заместитель директора по техническим вопросам «БР Консалт», заведомо зная о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, долго не принимал мер по контролю за выполнением должностными лицами ОАО «Могилевдрев» необходимых мероприятий по обеспечению безопасности проводимых работ и соблюдению технологической дисциплины работниками предприятия. При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей, — добавили в СК.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.