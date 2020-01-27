«XXI век, а живем, как на помойке!» В Беларуси хотят заварить мусоропроводы, но почему-то не все за

Источник материала: Tut.by

Мы стоим в одном из подъездов дома по улице Берута, 6, корпус 1. Это дом недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске. Мужчина лет 30 по имени Валентин открывает нам дверь подъезда. Кажется, секунда — и я потеряю сознание. Такая стоит вонь от мусоропровода. Обматываю лицо шарфом, чтобы хоть как-то дышать, но его хватает всего на несколько минут.



Мусоропровод в одном из подъездов дома по улице Берута, 6, корпус 1 в Минске

Валентин живет на первом этаже в этом же подъезде, новость о том, что в ближайшие год-два все мусоропроводы в стране заварят, его обрадовала. Мужчина обеими руками за то, чтобы их мусоропровод ликвидировали: говорит, что запах от мусоропроводного контейнера летом проникает в квартиру, как-то он снял на видео даже крысу, которая возле него обитала.

Полноценно чистить мусоропровод жильцы должны за свой счет

В январе снова появилась информация о том, что в ближайшие годы мусоропроводы заварят по всей стране. На самом деле, эту новость мы слышим не впервые: ранее министерство жилищно-коммунального хозяйства планировало заварить мусоропроводы к концу 2017 года. А сегодня в большинстве домов в Минске мусоропроводы все же работают. Заварены мусоропроводы в около 1300 домах в столице (это 38%), не заварены в чуть более чем в 2100 домах. Для объективности надо заметить, что все же в Беларуси есть города, свободные от мусоропроводов: в Гомеле, первом из областных центров, еще в 2013 году полностью от них отказались, в Гродно последний мусоропровод заварили в 2017 году.

— Работа по завариванию мусоропроводов идет очень сложно, жители домов не хотят этого, — объясняет Наталья Шевченя, начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства.





Чтобы в доме заварили мусоропровод, проголосовать 50% плюс 1 жилец должны высказаться «за». Но, по словам специалиста, пенсионеры отказываются, говорят, что тяжело выносить мусор на улицу, некоторые желание сохранить мусоропровод аргументируют тем, что только ради него и покупали квартиру в доме. Также есть вопросы с поиском места под контейнерную площадку. По санитарным нормам, она должна быть не ближе, чем в 20 метрах от подъезда, детских площадок, садиков, спортивных учреждений. Не в каждом дворе в эти нормы впишешься.

Заварить мусоропроводы предлагают по нескольким причинам. Во-первых, это мешает раздельному, а значит экологичному сбору мусора. Многие бросают все виды отходов в один бак. Да, сторонники мусоропроводов здесь могут возразить, что и с улицы мусоровозы даже раздельно собранный мусор собирают в одну машину, но Наталья Шевченя отмечает, что это не так:

— Вторсырье забирает отдельная машина. Другое дело, что водитель смотрит: стоит контейнер для стекла, а в нем и пластик, и бумага, тогда он может это все вместе загрузить. Но после этого все едет на линию досортировки. Твердые коммунальные отходы вывозятся другой машиной.





Во-вторых, из-за работающих мусоропроводов санитарное состояние подъезда часто ухудшается. В-третьих, из-за трещин в мусоропроводе, стыков, того, что воздуховод выходит на крышу, в доме зимой может быть прохладно.

И самый главный момент: капитальная прочистка мусоропровода проводится за счет жильцов, а кто вспомнит, когда в последний раз на нее скидывался? По нормам, ЖЭС делает дезинфекцию ствола мусоропровода хлорной таблеткой один раз в квартал — в период с апреля по октябрь. Зимой даже такой прочистки не будет. А вот чтобы провести полноценную прочистку мусоропровода, нужно собрать деньги дополнительно. Мы позвонили в одну из компаний, которая занимается прочисткой мусоропровода и выяснили, что в пятиэтажке в Минске стоит 300−400 рублей.

Люди оставляют пакеты с мусором прямо на площадке

Минск, улица Берута, 6, корпус 1. С улицы кажется, что дом вполне ухоженный, но стоит только войти внутрь, как подъезд побыстрее хочется покинуть из-за букета ароматов. Хотя жильцы дома говорят, что сегодня еще и не пахнет. Для полноты картины на лестничной клетке — бутылки из-под алкоголя, какой-то мусор, бычки.





Валентин, чтобы хоть как-то перебить вонь, периодически посыпает площадку около мусоропровода хлоркой.

— XXI век, а живем, как на помойке! — не скрывает эмоций он. — Дышать летом невозможно!

Он открывает дверь у входа в подъезд, где стоит мусороприемная камера — дверь закрыта всего лишь на веточку от дерева, и мы видим контейнер, куда поступает мусор. Он сегодня не сильно полный.





— Если бы я жил на восьмом этаже, я бы, может быть, как и все — закрывал глаза. Но вот здесь все это нюхать?! — показывает он на мусороприемный бак. — Я мусоропроводом не пользуюсь из принципа!

Перед Новым годом мужчина как-то зашел в подъезд с маленьким ребенком, а там - горы мусора около мусоропровода. Все это он сфотографировал и даже собирался показать вышестоящим службам.

— Мой энтузиазм закончился, и я все удалил, чтобы не расстраиваться. Но заваривать мусоропровод все равно надо.





Татьяна тоже живет в этом доме, говорит, что последние года два в подъездах убирать стали лучше, но люди в выходные дни часто оставляют пакеты с мусором прямо возле мусоропровода на площадке. Почему? Она не знает, говорит, что, возможно, забивается мусоропровод. При этом в подъезде, по ее словам, воняет всегда.

Она сама мусор чаще выносит в контейнер на улице, он стоит рядом с подъездом. Но в выходные дни из-за большого количества мусора, по ее наблюдениям, это выглядит не очень эстетично.





Нам навстречу идет молодая женщина Надежда, она тоже из этого дома, и мусор выносит в контейнер на улице — открывать мусоропровод она брезгует. Нужно ли заварить этот источник вони — не знает, считает, что молодым людям вынести мусор на улицу — не проблема, а вот как быть с пожилыми?

Заходим в еще один подъезд. Там у лифта стоит молодая пара, они едут в гости к приятелю и отмечают, что как ни придут — в подъезде воняет. Но со своей стороны уверены, что, если бы не было грязи и этого запаха, то мусоропровод можно было бы и оставить.





Пожилые люди хотят мусоропровод оставить

Совсем иначе выглядит мусоропровод в доме по улице Максима Танка. На улице мусороприемная камера закрыта на замок. Квартиры на этажах отделены от лифта и мусоропровода тамбуром. Звоним в одну из квартир дома номер 16. Дверь открывает бодрый и симпатичный мужчина Игорь Иванович Савостеев.



Дом по улице Максима Танка в Минске

— Тут практически весь подъезд — пожилые люди, — объясняет он, почему здесь все будут за то, чтобы мусоропровод оставить.

Он отмечает, что дом построили в 1983—1984 годах, и почти все, кто когда-то сюда заселился, живут до сих пор. По его словам, как правило, в их подъезде из-за мусоропровода не воняет, дверцы в самой камере, куда выбрасывают мусор, приварены — все аккуратно. Правда, хотелось бы, чтобы его чаще прочищали — тогда вообще будет идеально.

Мужчина говорит, что люди, несмотря на наличие мусоропровода, мусор собирают раздельно: пластиковые бутылки, стекло, бумагу выносят в контейнеры на улицу, а в мусоропровод выбрасывают только бытовые отходы. Как минимум еще одна соседка Игоря Ивановича, тоже пенсионерка, к сбору мусора подходит также экологично, и также выступает за то, чтобы мусоропровод оставили.



Мусороприемная камера заперта на замок

— Раньше я жила по улице Янки Купалы, там дом построен в 1957 году и практически 60 лет никаких проблем с мусоропроводом не было. У нас мусоропровод был прямо в квартире — в кладовочке, у соседей — на кухне. Ни запаха, ни тараканов — ничего! Сейчас там мусоропровод призакрыт: это значит, что вроде можно им пользоваться, но лучше не надо, потому что проблемно вывозить. Но 60 лет не было проблем! Там, где заботятся и вовремя вывозят мусор, — нет никаких вопросов.

По словам собеседницы, у них в подъезде с мусоропроводом обходятся достаточно аккуратно. По ее мнению, возможно стоило бы на каждом этаже поставить контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы и его не выносить на улицу.

— Мне, старушке-пенсионерке, было бы удобно, — говорит она.





Спускаемся этажом ниже, и нам открывает дверь еще одна пенсионерка — Тамара Ивановна. Она тоже говорит, что сортирует мусор, но мусоропровод для нее важен, потому что можно быстро выбросить всякие бытовые отходы, не выходя на улицу. Еще у нее живет кот, и один из аргументов Тамары Ивановны в защиту мусоропровода то, что, когда за ним убираешь, надо все быстро выбросить.

Выходим из подъезда и встречаем еще одного местного жителя, он идет, опираясь на трость. Ему 84 года, и он категорически против того, чтобы мусоропровод заваривали.



84-летний пенсионер из дома по улице Максима Танка категорически против, чтобы мусоропровод заваривали

— Мне тяжело будет спускаться, — говорит он. — А вот в прошлом году лифт меняли и приходилось на десятый этаж пешком подниматься. 40 лет я живу в этом доме, и все всегда было хорошо с мусоропроводом.