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Поступившие в КГК обращения находятся на контроле до окончательного рассмотрения вопроса

27.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Поступившие в КГК обращения находятся на контроле до окончательного рассмотрения вопроса
В Комитет госконтроля Брестской области в 2019 году поступило 802 обращения, что меньше в сравнении с 2018 годом на 14 % или 131 обращение. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.

Поступившие обращения находятся на контроле до окончательного рассмотрения вопроса или принятия соответствующих мер.

К примеру, до окончательного разрешения на контроле в Комитете оставлено обращение жительницы Ивановского района об оказании содействия в проведении ремонта находящегося на балансе ОАО «Горбаха» и занимаемого ею жилого дома. Лишь после вмешательства Комитета обществом выполнен ряд необходимых ремонтных работ.

Традиционно в Комитет наибольшее количество обращений граждан поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов области наибольшее количество обращений поступило от жителей  Брестского, Кобринского, Ивацевичского районов.

Наиболее приоритетными оказались для жителей Брестчины вопросы, касающиеся деятельности предприятий и организаций, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, труда и заработной платы, нарушений в работе руководителей организаций,  а также коммунально-бытовые вопросы и благоустройство,  которые составили практически 80,5 % от общего количества обращений.

Актуальной в 2019 году в обращениях жителей области была тема деятельности предприятий и организаций. Более четверти (27,2%) от общего числа поступивших в Комитет в истекшем году обращений касались именно этой тематики.

К примеру, по результатам рассмотрения жалобы жителя д. Куршиновичи Ляховичского района о ненадлежащем использовании канализационных сетей КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» выявлены нефункционирующие очистные сооружения биологической очистки, отсутствие требуемой документации по эксплуатации систем водоотведения (канализации), а также нарушения требований законодательства об обращении с отходами. За указанные нарушения виновные лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Также лишь после вмешательства Комитета при рассмотрении обращения жительницы города Кобрина разрешен вопрос ненадлежащего хранения продуктов с истекшими сроками годности, их дальнейшей переработки и последующей реализации населению, а также неудовлетворительного санитарного состояния помещений в столовой ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод». Как результат, продукция с истекшими сроками годности изъята из обращения, виновное лицо – заведующий столовой – привлечено к административной  и дисциплинарной ответственности.

Количество обращений по вопросам деятельности органов исполнительной власти в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось незначительно, при этом их уровень достаточно высок (79 обращений или 10% от общего числа обращений). А результаты рассмотрения отдельных обращений и проводимых Комитетом контрольных мероприятий по-прежнему свидетельствуют, что принимаемые исполнительными и распорядительными органами по разрешению проблем граждан меры являются недостаточными.

Так, в ходе рассмотрения жалобы жителя г. Ганцевичи на бездействие ОАО «Березовец» установлено, что первоначально гражданин просил оказания содействия у Ганцевичского райисполкома, однако последним никаких мер принято не было. В результате за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудник райисполкома привлечен к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведенных Комитетом в Лунинецком и Ивановском райисполкомах, а также в Брестском горисполкоме (совместно с прокуратурой Брестской области) и администрации Ленинского района г. Бреста проверочных мероприятий по вопросу качества работы с населением были установлены нарушения требований законодательства как при работе с обращениями, так и при осуществлении административных процедур.

К примеру, при приеме службой «одно окно» Ивановского райисполкома заявлений от граждан об осуществлении административной процедуры по принятию решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом, выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений в ряде случаев граждан необоснованно дополнительно обязывали обращаться в райисполком с заявлением об осуществлении платной административной процедуры по предоставлению информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом в качестве обоснования подобного подхода представители службы «одно окно» указывали на возможную недостоверность представляемых заявителями сведений об отсутствии доходов в виде заработной платы или от предпринимательской деятельности. За допущенные нарушения специалист Ивановского райисполкома привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также в 2019 году Комитетом изучено состояние работы с обращениями граждан и юридических лиц в коммунальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Брестское городское жилищно-коммунальное хозяйство». В ходе проведенного мониторинга установлены нарушения и в части ведения делопроизводства, и в части сроков и качества рассмотрения обращений, в том числе при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) организаций, входящих в систему городского ЖКХ.

К примеру, жительница города Бреста, получив на свое обращение от КУП «Брестское ДЭП» два противоречивых ответа: в одном сообщалось о выполнении ремонтных работ тротуара и проезжей части одной из улиц областного центра в IV квартале 2018 года, в другом – о том, что ремонтные работы выполняться уже не будут, обратилась в вышестоящую организацию – КУМПП «Брестское городское ЖКХ». Вышестоящая организация, в свою очередь, ограничилась сухим информированием заявителя об отсутствии финансовых средств на осуществление ремонтных работ, не дав надлежащей оценки качеству рассмотрения обращений заявителя Брестским ДЭП.

В заключение Дмитрий Бархатов отметил, что в ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях и дебюрократизации госаппарата в 2019 году проведены 23 проверочных мероприятия, в том числе пять проверок (мониторингов). По результатам рассмотрения обращений семь юридических и 11 физических лиц привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 31 079,99 руб., 39 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
Теги: Брест
 
 
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> В Комитет госконтроля Брестской области в 2019 году поступило 802 обращения, что меньше в сравнении с 2018 годом на 14 % или 131 обращение. Такие данные корреспонденту...
 
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