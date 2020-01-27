ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За каждым предложением – реальная экономия

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Рационализаторство является одним из важнейших направлений деятельности Лукомльской ГРЭС. И у него большие традиции. Достаточно сказать, что за время эксплуатации станции (а это полувековой период) рационализаторами подано в общей сложности 12937 предложений. 10329 внедрены и принесли реальную пользу. Добавим сюда 8 изобретений, направленных на повышение надежности и экономичности работы основного и вспомогательного оборудования, экономию материальных, топливно-энергетических ресурсов, улучшение условий труда и совершенствование работы персонала, и получим весьма красноречивую картину.
Коллектив флагмана энергетики многое делал и делает для того, чтобы добиться ощутимых результатов.

За каждым предложением – реальная экономия

По словам инженера ПТО Дмитрия Лаврова, 2019 год также в данном плане получился весьма результативным. Рационализаторами было подано 86 рацпредложений, внедрено 51. Сумма годового экономического эффекта составила 34 763 рубля. Сэкономлено 96 058 киловатт-часов электроэнергии. Всё это результат деятельности конкретных людей. Смекалка и сообразительность, помноженные на глубокие технические знания, умение мыслить нестандартно, анализировать текущую ситуацию, в конце концов, работать творчески, дают прекрасный результат.
А руководство станции делает всё возможное, чтобы стимулировать подобный труд.
В течение прошлого года на ЛГРЭС было проведено 2 конкурса рационализаторских предложений, посвященных Дню изобретателя и рационализатора и Дню энергетика. Наибольшую активность проявили рационализаторы цеха централизованного ремонта, энергоцеха, производственно-технического отдела, цехов наладки и испытания оборудования, тепловой автоматики и измерений, котлотурбинного. Всего в конкурсах приняли участие 62 работника ЛГРЭС.
Естественно, определены лучшие рационализаторы. Среди них слесарь ЦЦР В. А. Шагинов (внедрено 8 рацпредложений), начальник лаборатории ЦНиИО О. В. Жуковец (5), инженер-технолог ЦЦР М. Е. Щербицкий (5), заместитель начальника ЦТАИ Н. В. Гирдюк (4), мастер электроцеха Д. М. Королёв (4).
Лучшими молодыми рационализаторами признаны старший мастер ЦЦР А. В. Гаврилов (внедрено 7 рацпредложений), инженер электроцеха С. А. Дайнаков (6), старший мастер ЦЦР С. А. Безруков (4).
За последние 6 лет Лукомльская ГРЭС постоянно становится победителем конкурса рационализаторских предложений ко Дню изобретателя и рационализатора среди электростанций и тепловых сетей РУП «Витебск-энерго». Постановка рационализаторской работы на станции регулярно признается лучшей.
Победителями и призерами конкурса рационализаторских предложений, который организует РУП «Витебскэнерго», в номинации «Лучший рационализатор» становились мастер электроцеха Н. А. Тихонов, слесарь ЦЦР В. А. Шагинов, заместитель начальника ЦНиИО М. Ю. Мищук и другие труженики флагмана. В номинации «Лучший молодой рационализатор» побеждали инженер-конструктор ПТО А. О. Клещёнок, заместитель начальника КТЦ А. А. Дорош, старший мастер ЦЦР А. В. Гаврилов, инженер-конструктор ПТО В. В. Ходюш. Неоднократно рационализаторские предложения работников ЛГРЭС становились победителями конкурса в номинации «Лучшее рационализаторское предложение».
Всё это говорит о многом. Курс на экономию и бережливость на станции взят давно и основательно. И роль человеческого фактора в данном случае переоценить невозможно.

Прямая речь
Слесарь ЦЦР Вячеслав Шагинов:
– Улучшение качества ремонта, повышение надёжности оборудования, экономия средств – вот на что направлены усилия. Я за свою жизнь около трёх десятков рацпредложений внедрил и этим очень горжусь. Прошлый год получился весьма результативным в данном плане. В основном все мои идеи пригодились непосредственно в родном цехе централизованного ремонта.

Заместитель начальника цеха ТАИ Николай Гирдюк:
– Заниматься рационализаторством выгодно. За дельные предложения, которые дали результат, автору полагается премия. Хороший стимул. Стараюсь развиваться, совершенствовать мастерство. Четыре моих рацпредложения по итогам 2019-го внедрены. И это неплохой результат. Особое внимание уделил вопросам безопасности при эксплуатации оборудования.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рационализаторство является одним из важнейших направлений деятельности Лукомльской ГРЭС. И у него большие традиции. Достаточно сказать, что за время...
 
Новости дня
Новости общества
 
Молодёжная столица Беларуси 2020 года обрела логотип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика