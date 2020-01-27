За каждым предложением – реальная экономия

Источник материала: Чырвоны прамень

Рационализаторство является одним из важнейших направлений деятельности Лукомльской ГРЭС. И у него большие традиции. Достаточно сказать, что за время эксплуатации станции (а это полувековой период) рационализаторами подано в общей сложности 12937 предложений. 10329 внедрены и принесли реальную пользу. Добавим сюда 8 изобретений, направленных на повышение надежности и экономичности работы основного и вспомогательного оборудования, экономию материальных, топливно-энергетических ресурсов, улучшение условий труда и совершенствование работы персонала, и получим весьма красноречивую картину.

Коллектив флагмана энергетики многое делал и делает для того, чтобы добиться ощутимых результатов.





По словам инженера ПТО Дмитрия Лаврова, 2019 год также в данном плане получился весьма результативным. Рационализаторами было подано 86 рацпредложений, внедрено 51. Сумма годового экономического эффекта составила 34 763 рубля. Сэкономлено 96 058 киловатт-часов электроэнергии. Всё это результат деятельности конкретных людей. Смекалка и сообразительность, помноженные на глубокие технические знания, умение мыслить нестандартно, анализировать текущую ситуацию, в конце концов, работать творчески, дают прекрасный результат.

А руководство станции делает всё возможное, чтобы стимулировать подобный труд.

В течение прошлого года на ЛГРЭС было проведено 2 конкурса рационализаторских предложений, посвященных Дню изобретателя и рационализатора и Дню энергетика. Наибольшую активность проявили рационализаторы цеха централизованного ремонта, энергоцеха, производственно-технического отдела, цехов наладки и испытания оборудования, тепловой автоматики и измерений, котлотурбинного. Всего в конкурсах приняли участие 62 работника ЛГРЭС.

Естественно, определены лучшие рационализаторы. Среди них слесарь ЦЦР В. А. Шагинов (внедрено 8 рацпредложений), начальник лаборатории ЦНиИО О. В. Жуковец (5), инженер-технолог ЦЦР М. Е. Щербицкий (5), заместитель начальника ЦТАИ Н. В. Гирдюк (4), мастер электроцеха Д. М. Королёв (4).

Лучшими молодыми рационализаторами признаны старший мастер ЦЦР А. В. Гаврилов (внедрено 7 рацпредложений), инженер электроцеха С. А. Дайнаков (6), старший мастер ЦЦР С. А. Безруков (4).

За последние 6 лет Лукомльская ГРЭС постоянно становится победителем конкурса рационализаторских предложений ко Дню изобретателя и рационализатора среди электростанций и тепловых сетей РУП «Витебск-энерго». Постановка рационализаторской работы на станции регулярно признается лучшей.

Победителями и призерами конкурса рационализаторских предложений, который организует РУП «Витебскэнерго», в номинации «Лучший рационализатор» становились мастер электроцеха Н. А. Тихонов, слесарь ЦЦР В. А. Шагинов, заместитель начальника ЦНиИО М. Ю. Мищук и другие труженики флагмана. В номинации «Лучший молодой рационализатор» побеждали инженер-конструктор ПТО А. О. Клещёнок, заместитель начальника КТЦ А. А. Дорош, старший мастер ЦЦР А. В. Гаврилов, инженер-конструктор ПТО В. В. Ходюш. Неоднократно рационализаторские предложения работников ЛГРЭС становились победителями конкурса в номинации «Лучшее рационализаторское предложение».

Всё это говорит о многом. Курс на экономию и бережливость на станции взят давно и основательно. И роль человеческого фактора в данном случае переоценить невозможно.

Прямая речь

Слесарь ЦЦР Вячеслав Шагинов:

– Улучшение качества ремонта, повышение надёжности оборудования, экономия средств – вот на что направлены усилия. Я за свою жизнь около трёх десятков рацпредложений внедрил и этим очень горжусь. Прошлый год получился весьма результативным в данном плане. В основном все мои идеи пригодились непосредственно в родном цехе централизованного ремонта.

Заместитель начальника цеха ТАИ Николай Гирдюк:

– Заниматься рационализаторством выгодно. За дельные предложения, которые дали результат, автору полагается премия. Хороший стимул. Стараюсь развиваться, совершенствовать мастерство. Четыре моих рацпредложения по итогам 2019-го внедрены. И это неплохой результат. Особое внимание уделил вопросам безопасности при эксплуатации оборудования.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.