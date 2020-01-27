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Молодёжная столица Беларуси 2020 года обрела логотип

27.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Молодёжная столица Беларуси 2020 года обрела логотип
Подведены итоги городского конкурса на создание логотипа «Пинск – Молодежная столица Республики Беларусь-2020».

Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, в основу содержания логотипа взята концепция, представленная участницей конкурса Мариной Труш.

Основная идея – бесконечный круг возможностей для молодежи, символизирующий те возможности, которые сегодня предоставляет наш город каждому молодому человеку, желающему реализовать свой потенциал в самых разных сферах – спорте, музыке, творчестве, образовании, саморазвитии.

Напомним, республиканский праздник «Молодежная столица Республики Беларусь-2020» пройдет в Пинске 28-31 января. Ожидается, что в эти дни здесь соберется лучшая творческая молодежь со всей страны.

 
 
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> Подведены итоги городского конкурса на создание логотипа «Пинск – Молодежная столица Республики Беларусь-2020». Как сообщает официальный сайт Пинского...
 
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