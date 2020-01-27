Молодёжная столица Беларуси 2020 года обрела логотип

Источник материала: Полесская правда



Подведены итоги городского конкурса на создание логотипа «Пинск – Молодежная столица Республики Беларусь-2020».

Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, в основу содержания логотипа взята концепция, представленная участницей конкурса Мариной Труш.

Основная идея – бесконечный круг возможностей для молодежи, символизирующий те возможности, которые сегодня предоставляет наш город каждому молодому человеку, желающему реализовать свой потенциал в самых разных сферах – спорте, музыке, творчестве, образовании, саморазвитии.