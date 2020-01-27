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Молодёжная столица Беларуси 2020 года обрела логотип
27.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщает
Основная идея – бесконечный круг возможностей для молодежи, символизирующий те возможности, которые сегодня предоставляет наш город каждому молодому человеку, желающему реализовать свой потенциал в самых разных сферах – спорте, музыке, творчестве, образовании, саморазвитии.
Напомним, республиканский праздник «Молодежная столица Республики Беларусь-2020»
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