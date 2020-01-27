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Рудник на месте, а «Могилевхимволокно» собирается взыскать 5,2 млн евро с медиа за слухи о его задержании

27.01.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Могилевхмволокно» TUT.BY опровергли информацию о Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">снятии с рейса Минск — Мюнхен и задержании генерального директора предприятия Петра Рудника, которую распространяли в выходные в медиапространстве. Глава предприятия находится на рабочем месте.


Речь идет о вылетевшем с задержкой на 3 часа самолете из Минска в Мюнхен в пятницу, 24 января. Самолет был уже в воздушном пространстве Польши, когда он развернулся и вернулся в Беларусь. По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек.

Ряд медиаресурсов распространили информацию, якобы в числе тех, кого сняли с борта и задержали, был генеральный директор «Могилевхимволокно» Петр Рудник. Эта информация не соответствует действительности, пояснил TUT.BY замгендиректора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам предприятия Виталий Зеньков.

Виталий Зеньков рассказал, а другие сотрудники предприятия подтвердили, что в пятницу Петр Рудник был на рабочем месте как минимум до 17.20. В субботу, 25 января, он участвовал как обычно в совещании с концерном «Белнефтехим» по видеосвязи.

— Сегодня, в понедельник, Петр Михайлович провел плановое утреннее совещание в 9 утра, — добавил Зеньков.

Петр Рудник рассказал TUT.BY, что ни у него, ни у его жены нет шенгенской визы, а потому он не мог находиться на борту самолета, следовавшего из Минска в Мюнхен.

За публикацию недостоверной информации, способной нанести вред репутации предприятия и авторитету его руководителя, Рудник поручил взыскать со СМИ, ее распространивших, 5,2 млн евро в пользу модернизации производства технических нитей.

Почему именно 5,2 млн и в отношении каких медиа будут поданы иски, на «Могилевхимволокне» сообщить отказались.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В интернете распространили информацию, якобы генерального директора «Могилевхимволокно» Петра Рудника сняли с самолета и задержали.
 
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