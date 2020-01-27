Проводили на заслуженный отдых

Источник материала: Чырвоны прамень

Уход на заслуженный отдых – особое событие в жизни каждого человека, момент, когда пройден определённый отрезок жизненного пути и наступило время подвести итоги и пожать плоды своей деятельности. Раньше других все особенности пенсионного периода познают в том числе и сотрудники отдела Департамента охраны.

Прощаться с коллегами и друзьями по работе, уходящими на пенсию, в Чашникском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь принято в торжественной обстановке и всем коллективом. Именно с такого, немного радостного и одновременно грустного события в прошедшую субботу началось рабочее совещание. Ряды ветеранов организации пополнил начальник Чашникского ОДО подполковник А. А. Кострицкий.





Свою служебную деятельность подполковник А. А. Кострицкий начинал в городе Витебске в Октябрьском отделе Департамента охраны с должности сторожа, затем продолжил милиционером, старшим инспектором-дежурным… После учёбы в Санкт-Петербургском институте экономики и права был назначен в Витебское областное управление. Спустя некоторое время возглавил Городокское отделение Департамента охраны, затем – Чашникский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Дослужился до подполковника милиции и стал для коллег хорошим другом и наставником. Поэтому и расставаться с Анатолием Арсеньевичем его сослуживцам было нелегко.

Первый заместитель начальника Витебского областного управления Департамента охраны В. В. Казаков от лица руководства и от себя лично поблагодарил Анатолия Арсеньевича за результаты в служебной деятельности, достигнутые Чашникским отделом охраны, пожелал найти себя на новом поприще и в новом статусе, сил и терпения.

– Конечно, очень грустно, – отметил Виталий Владимирович, – можно было бы еще послужить, поработать в коллективе. Но каждый волен выбирать сам. Нам остаётся пожелать реализации намеченных планов, крепкого здоровья, успехов, оптимизма, благополучия и семейного счастья.

Поздравить своего товарища приехали и коллеги из соседних подразделений.

Много тёплых слов и хороших пожеланий прозвучало от заместителей начальника Чашникского РОВД В. Л. Толстого, А. М. Любезного и начальника милиции общественной безопасности С. Л. Степука.

Крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи в дальнейшей деятельности от лица коллег А. А. Кострицкому пожелали и начальник отделения охраны г. Новолукомля А. В. Малахов-ский, помощник начальника ОДО по идеологической работе и кадровому обеспечению Д. В. Бавтрушко и командир взвода милиции И. А. Куйко, выразив надежду, что Анатолий Арсеньевич не забудет отдел и будет часто навещать.

От имени членов ветеранской организации отдела охраны выступил её председатель Н. А. Федорцов. Он говорил о профессионализме, энергичности, мудрости и активной жизненной позиции Анатолия Арсеньевича.

Потом с ответным словом ко всем присутствующим обратился А. А. Кострицкий.

В мероприятии участвовали коллеги, подчинённые – все те, кто хотел сказать офицеру, отдавшему непростой службе немало лет, слова благодарности и уважения. На встрече звучали не только тёплые слова, в торжественной обстановке вручали подарки. А потом было фото на память, которое всегда будет напоминать и виновнику торжества, и всем его участникам об этом знаменательном дне.





В завершение встречи стражи порядка пожелали А. А. Кострицкому найти себя в гражданской жизни, семейного благополучия.

Из первых уст:

А. А. Кострицкий, начальник Чашникского отдела Департамента охраны

– В отделе я проработал два года, благодарю коллег за разделённые тяготы в работе, за помощь, поддержку и понимание. Мне было очень приятно работать в таком коллективе. Вдвойне от того, что Чашниччина является моей малой родиной. Поэтому для меня было возглавлять именно Чашникский отдел охраны ещё более ответственно.

Наталья СТУКАЛОВА.