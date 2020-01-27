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Проводили на заслуженный отдых

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Уход на заслуженный отдых – особое событие в жизни каждого человека, момент, когда пройден определённый отрезок жизненного пути и наступило время подвести итоги и пожать плоды своей деятельности. Раньше других все особенности пенсионного периода познают в том числе и сотрудники отдела Департамента охраны.
Прощаться с коллегами и друзьями по работе, уходящими на пенсию, в Чашникском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь принято в торжественной обстановке и всем коллективом. Именно с такого, немного радостного и одновременно грустного события в прошедшую субботу началось рабочее совещание. Ряды ветеранов организации пополнил начальник Чашникского ОДО подполковник А. А. Кострицкий.

Проводили на заслуженный отдых

Первый заместитель начальника Витебского областного управления Департамента охраны В. В. Казаков поблагодарил А. А. Кострицкого за работу.

Свою служебную деятельность подполковник А. А. Кострицкий начинал в городе Витебске в Октябрьском отделе Департамента охраны с должности сторожа, затем продолжил милиционером, старшим инспектором-дежурным… После учёбы в Санкт-Петербургском институте экономики и права был назначен в Витебское областное управление. Спустя некоторое время возглавил Городокское отделение Департамента охраны, затем – Чашникский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Дослужился до подполковника милиции и стал для коллег хорошим другом и наставником. Поэтому и расставаться с Анатолием Арсеньевичем его сослуживцам было нелегко.
Первый заместитель начальника Витебского областного управления Департамента охраны В. В. Казаков от лица руководства и от себя лично поблагодарил Анатолия Арсеньевича за результаты в служебной деятельности, достигнутые Чашникским отделом охраны, пожелал найти себя на новом поприще и в новом статусе, сил и терпения.
– Конечно, очень грустно, – отметил Виталий Владимирович, – можно было бы еще послужить, поработать в коллективе. Но каждый волен выбирать сам. Нам остаётся пожелать реализации намеченных планов, крепкого здоровья, успехов, оптимизма, благополучия и семейного счастья.
Поздравить своего товарища приехали и коллеги из соседних подразделений.
Много тёплых слов и хороших пожеланий прозвучало от заместителей начальника Чашникского РОВД В. Л. Толстого, А. М. Любезного и начальника милиции общественной безопасности С. Л. Степука.
Крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи в дальнейшей деятельности от лица коллег А. А. Кострицкому пожелали и начальник отделения охраны г. Новолукомля А. В. Малахов-ский, помощник начальника ОДО по идеологической работе и кадровому обеспечению Д. В. Бавтрушко и командир взвода милиции И. А. Куйко, выразив надежду, что Анатолий Арсеньевич не забудет отдел и будет часто навещать.
От имени членов ветеранской организации отдела охраны выступил её председатель Н. А. Федорцов. Он говорил о профессионализме, энергичности, мудрости и активной жизненной позиции Анатолия Арсеньевича.
Потом с ответным словом ко всем присутствующим обратился А. А. Кострицкий.
В мероприятии участвовали коллеги, подчинённые – все те, кто хотел сказать офицеру, отдавшему непростой службе немало лет, слова благодарности и уважения. На встрече звучали не только тёплые слова, в торжественной обстановке вручали подарки. А потом было фото на память, которое всегда будет напоминать и виновнику торжества, и всем его участникам об этом знаменательном дне.

Проводили на заслуженный отдых

В завершение встречи стражи порядка пожелали А. А. Кострицкому найти себя в гражданской жизни, семейного благополучия.

Из первых уст:
А. А. Кострицкий, начальник Чашникского отдела Департамента охраны
– В отделе я проработал два года, благодарю коллег за разделённые тяготы в работе, за помощь, поддержку и понимание. Мне было очень приятно работать в таком коллективе. Вдвойне от того, что Чашниччина является моей малой родиной. Поэтому для меня было возглавлять именно Чашникский отдел охраны ещё более ответственно.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Уход на заслуженный отдых – особое событие в жизни каждого человека, момент, когда пройден определённый отрезок жизненного пути и наступило
 
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