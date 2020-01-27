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От эквилибристов до чтецов — чем запомнятся борисовские «Голоса 2020»

27.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Исполнители из разных уголков Беларуси демонстрировали таланты на сцене Дворца культуры имени Горького. Конкурсанты выступали по возрастам в номинациях «Вокал», «Хореография», «Хоровое пение», «Художественное слово», «Инструментальное искусство» и «Цирковое искусство».

— Чтобы достойно подготовиться, мы посетили множество конкурсов как в нашей стране, так и за ее пределами, — говорит директор Борисовского образовательно-продюсерского центра «Голоса» Егор Канн. — Приятно отметить, что к нам приехали по-настоящему сильные артисты, с хорошим творческим багажом и образованием. Особенностью конкурса стало открытое голосование жюри. После каждого выступления конкурсант получал оценку от пяти до десяти баллов. «Циркачей» было мало, но большого наплыва и не ждали. Эта номинация редкость для большинства конкурсов. Ведь не в каждом регионе есть площадка со специальным оборудованием. А цирковые коллективы в центральном регионе есть, и немало. Нам повезло: сцена городского Дворца культуры оборудована всем необходимым.

Артем Каральчук и Анна Хиль участники шоу-группы «PaPaYa» из Минска. На «Голосах 2020» копилка ребят пополнилась очередным первых местом.

— Поем в несколько голосов, можем исполнить и джаз, и легкую музыку. Собрала группу Анастасия Панова, она наш руководитель. В нашем составе, как школьники, так и студенты университетов. На конкурсе был номер и всей группы и сольный — нашей участницы Анны. Ее конек — джазовое исполнение. В жюри серьезные люди, профессионалы своего дела. Было волнительно, но мы справились, за плечами опыт участия и победы в различных республиканских конкурсах.

Матвей Шабловский приехал из соседних Крупок. Песню и образ для конкурса парень выбирал сам. На сцене он — Джеймс Бонд, и песня соответствующая — «Мэйстрим шоу».

— Наш Матвей занимается в детской школе искусств, — говорит руководитель мальчика Ирина Сапегина, которая на этот конкурс привезла несколько участников. — Упустить возможности принять участие в проекте такого уровня, да еще за 40 километров от нас, мы не могли. Наша Аня Борисова выступала в номинации «Народный вокал» — она любит веселые песни. Композиция «Я — деревенская» в ее исполнении понравилась жюри и у нас диплом третьей степени. Радует организация, все продумано до мелочей: от регистрации, помещений для переодевания, списков участников в коридорах и холлах до открытого голосования и награждения после каждого блока.

Борисовчанин Роман Шкурдюк результатом доволен — парень лауреат первой степени. Он выступал в номинации «Академический вокал». Жюри поразил своим недетским исполнением песни «Трубочист» из репертуара Робертино Лоретти.

— Я выступаю дома, а здесь, сами понимаете, и стены помогают, — по-взрослому рассуждает парень. — С моим педагогом Оксаной Павловой готовились полгода, репетиции были два раза в неделю. Лучше всего у меня получаются арии, люблю лирические композиции. Мечтаю связать свою жизнь со сценой.

Студия «Crystal» приехала из Могилева и взяла Гран-при в номинации «Эстрадный вокал».

— На конкурсе мы представили три групповых номера и вот у одного из них главная победа, — говорит руководитель Кристина Реентович. — По баллам (была одна «девятка») понимали, что первое место за нами. А когда дали Гран-при — эмоции зашкаливали! К тому же получили и денежное поощрение. Пели акапельно и вживую народную песню «Лапти». Вообще, это наша фишка — мы за живой звук! Благодаря хорошему звуковому сопровождению, акапельное пение наших ребят рассеивается по всему залу. Было круто!

Оценивали выступления «Голосов 2020» известные артисты, деятели культуры и искусств. Среди них — заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян.

— Радует, что много желающих — есть живой интерес к данному конкурсу, — говорит Искуи Абалян. — Ребята готовились, есть что послушать. В плане организации здесь много хороших идей. На мой взгляд, перед конкурсом нужно сделать предпросмотр. Сегодня вижу, что есть определенная категория детей, которые поют одинаково и пока неконкурсно. Что касается цирковой номинации, поскольку я не профессионал в этой сфере, оценивала визуально. Обращала внимание на интересные элементы, чистоту их выполнения. Представление имеется — много времени работаю с хореографией. Думаю, у конкурса будет продолжение, возможно, станет еще одной изюминкой Борисовщины.

www.mlyn.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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