Что сказал глава ФПБ о пенсиях и декретах

При начислении пенсий необходимо учитывать вклад в производство и квалификацию работника.

Об этом заявил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире программы «Неделя» на СТВ.

По словам Орды, в стране накопилось много вопросов по пенсионному обеспечению, которые нуждаются в решении. Их будут обсуждать на очередном съезде Федерации профсоюзов. Государственная система, которая касается миллионов людей, нуждается в совершенствовании.

Одна из главных проблем, по мнению Орды, кроется в уравнительном принципе, при которой не учитывается квалификация, вклад в производство, ответственность. Пенсия, в зависимости от этих факторов, должна отличаться.

«Человек должен понимать: если я вкладываю в жизнь, работаю, значит, у меня и пенсионное обеспечение будет выше», - сказал глава профсоюзов.

По его словам, система, которая сложилась за многие годы, «была очень громоздкой и достаточно непонятной для работников, которые работают в бюджетных организациях, в бюджетной сфере». Теперь ее упростили, и самый главный подход, «чтобы заработная плата не уменьшилась, а заработная плата у тех, кто работает в бюджетной сфере, выросла».

По его мнению, «параллельно должна развиваться накопительная пенсия».

Высказался Орда и о декретном отпуске. По его словам, тут должны соблюдаться три принципа: