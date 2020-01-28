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Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2020 года. Самое важное о самом главном

28.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Детские пособия

С февраля в стране вырастут пособия на детей до трех лет.

Согласно данным, которые предоставило Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, размер пособий будет следующим:

на первого ребенка – 405,48 бел. рублей;

на второго и последующих детей – 463,40 бел. рублей;

на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33 бел. рублей.

Также возрастут пособия, связанные с рождением ребенка.

Шенген

В Беларуси со 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС.

Еврокомиссия приняла решение об увеличение визового сбора для граждан всех стран. С февраля стоимость виз вырастет до 80 евро.

Для граждан нашей страны такое увеличение будет временным. Стоимость визового сбора уменьшится до 35 евро после вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Предположительно, действие документа заработает с 1 июня.

База тунеядцев

Власти с февраля текущего года обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике.

Также граждане, которые попадут в такой список, и у кого есть в собственности жилье, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Зарплаты бюджетников

Бюджетники в феврале получат заработные платы за январь, которые будут рассчитаны по новым правилам.

Как сообщалось ранее, власти с нового года ввели новую схему расчета зарплат.

Главным изменением в такой схеме стало то, что тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.

Минимальные трудовые и социальные пенсии

С начала февраля в стране будут пересмотрены минимальные трудовые и социальные пенсии.

Именно те, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.

Табачные изделия

В стране с 1 февраля курить станет дороже.

Цены на некоторые сигареты вырастут сразу на 35 копеек.

Также на белорусский рынок табака выходит новый поставщик. Компания «Интер Тобакко» будет импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro.

belnovosti.by

 
 
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