|
«Мама, с тобой все нормально?» Как любовь к сладкому принесла бобруйчанке новую машину
28.01.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Недавно я разбила свой телефон и очень хотела новый», — объясняет свое участие в
«40 лет простояла на ногах»
Родители Людмилы переехали в Бобруйск из Сибири 1 марта 1952 года, а уже 14-го у них родился третий ребенок, дочка Люда.
— Мою семью помотало по свету. Мама родом из Костромы. После войны она осталась сиротой — ее определили в детдом в Ленинграде. Папа с братом были репрессированы — об этом я узнала совсем недавно, благодаря сыновьям, которые нашли информацию о родне в интернете. Сам отец не рассказывал нам о своем прошлом.
После школы девушка хотела поступать в политехнический институт, но накануне экзаменов попала в аварию: под Бобруйском столкнулись два автобуса, в одном из них находилась 18-летняя Людмила.
— Тогда очень много людей пострадало, были погибшие. Я выжила, но получила сильное сотрясение мозга, перелом ключицы, — женщина неохотно вспоминает этот эпизод своей жизни.
Поправившись, Людмила решила пойти в парикмахеры: поступила в городское профессионально-техническое училище в Минске и, отучившись там два года, поехала работать по специальности в Горки, что в Могилевской области. Говорит, от знакомых узнала, что там был дефицит хороших мастеров-цирюльников.
Горки свели женщину с ее будущим мужем, который учился в местной сельскохозяйственной академии.
— Он сначала стригся у моей подруги. А когда она вышла замуж и переехала в Германию — начал ходить ко мне. В марте вот уже 47 лет будет, как мы вместе с моим Иваном Петровичем, — улыбается Людмила и признается, что иногда они, как и все пары, ругаются, но долго зла друг на друга не держат. — Секрет долгого брака, на мой взгляд, в том, чтобы уступать друг другу.
После окончания учебы мужа семья вернулась в Бобруйск. Первое время жили в доме родителей Людмилы, а потом получили квартиру.
У Скаскевичей двое сыновей.
— Они у нас оба с высшим образованием. Старший Александр закончил медучилище, а потом еще банковское дело, а младший Вадим — автотракторный факультет БНТУ. Есть у нас уже и двое внучат, — Людмила с гордостью рассказывает о своей семье.
Выйдя на пенсию, спустя 40 лет работы «на ногах» парикмахером, Людмила увлеклась цветами и вязанием.
— Я очень люблю цветы, особенно розы. Наши пять соток на даче утопают в них. А вяжу все подряд, даже платья. Только вот носки мне не даются.
«Никто не поверил, что я выиграла машину»
В районе, где живет героиня, магазинов много, но ее любимый — «Виталюр». Как только там стартовала новая рекламная акция, вместе с другими продуктами Людмила всякий раз покупала домой игровой шоколад NESTLÉ.
Новость о выигрыше авто застала ее в автобусе: женщина возвращалась домой от 93-летней мамы, за которой сейчас присматривает.
— Сначала я подумала, что мне хотят что-то продать, попросила «адчапiцца». Но на том конце провода мне напомнили об игровых кодах и о регистрации на сайте магазина для участия в розыгрыше призов. Но пока я сама не перепроверила всю эту информацию в интернете, не поверила. Причем заходила на сайт магазина несколько раз в разные дни: нужно было убедиться в своем счастье наверняка.
Только после этого Людмила поделилась радостной новостью с мужем, а также с сыновьями в вайбере.
— Они были удивлены. Младший вообще перезвонил мне и осторожно спросил: «Мама, с тобой точно все нормально?», — смеется женщина.
Теперь, когда все в курсе, Людмила планирует собрать родственников за столом: говорит, победы надо обязательно отмечать.
В семье Скаскевичей все, кроме самой победительницы, водят авто. Сдавать на права Людмила не собирается, предпочитает роль пассажира.
— Зимой муж на своей машине возит меня на дачу. А накануне Радуницы мы каждый год отправляемся в небольшое путешествие — в деревню Мыслово Слонимского района. Это малая родина супруга.
Новая машина пока останется у Людмилы. А потом они планируют собрать семейный совет, где решат, что с ней делать. Пока же женщина купила еще одну акционную шоколадку: авось снова повезет.
— Но я искренне порадуюсь и победам других белорусов. У меня теперь все есть, чего жадничать. Мечтаю только, чтобы у детей все сложилось хорошо, внучка окончила университет, а внук — школу, чтобы все близкие были живы-здоровы. С возрастом понимаешь, что счастье — в простых вещах.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, как всколыхнулась жизнь пенсионеров из Бобруйска, благодаря неожиданному выигрышу авто.*Партнерский материал
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)