«Мама, с тобой все нормально?» Как любовь к сладкому принесла бобруйчанке новую машину

Источник материала: Tut.by

«Недавно я разбила свой телефон и очень хотела новый», — объясняет свое участие в акции от NESTLÉ и NESCAFÉ Gold бобруйчанка Людмила Скаскевич. Она — сладкоежка, поэтому просто в свое удовольствие покупала шоколадки NESTLÉ, но в душе надеялась, что ее действия помогут выиграть смартфон. Каково же было ее удивление, когда ей сообщили, что вместо этого она стала владелицей Volkswagen Polo.

«40 лет простояла на ногах»

Родители Людмилы переехали в Бобруйск из Сибири 1 марта 1952 года, а уже 14-го у них родился третий ребенок, дочка Люда.

— Мою семью помотало по свету. Мама родом из Костромы. После войны она осталась сиротой — ее определили в детдом в Ленинграде. Папа с братом были репрессированы — об этом я узнала совсем недавно, благодаря сыновьям, которые нашли информацию о родне в интернете. Сам отец не рассказывал нам о своем прошлом.



Людмила Скаскевич

После школы девушка хотела поступать в политехнический институт, но накануне экзаменов попала в аварию: под Бобруйском столкнулись два автобуса, в одном из них находилась 18-летняя Людмила.

— Тогда очень много людей пострадало, были погибшие. Я выжила, но получила сильное сотрясение мозга, перелом ключицы, — женщина неохотно вспоминает этот эпизод своей жизни.

Поправившись, Людмила решила пойти в парикмахеры: поступила в городское профессионально-техническое училище в Минске и, отучившись там два года, поехала работать по специальности в Горки, что в Могилевской области. Говорит, от знакомых узнала, что там был дефицит хороших мастеров-цирюльников.





Горки свели женщину с ее будущим мужем, который учился в местной сельскохозяйственной академии.

— Он сначала стригся у моей подруги. А когда она вышла замуж и переехала в Германию — начал ходить ко мне. В марте вот уже 47 лет будет, как мы вместе с моим Иваном Петровичем, — улыбается Людмила и признается, что иногда они, как и все пары, ругаются, но долго зла друг на друга не держат. — Секрет долгого брака, на мой взгляд, в том, чтобы уступать друг другу.

После окончания учебы мужа семья вернулась в Бобруйск. Первое время жили в доме родителей Людмилы, а потом получили квартиру.

У Скаскевичей двое сыновей.

— Они у нас оба с высшим образованием. Старший Александр закончил медучилище, а потом еще банковское дело, а младший Вадим — автотракторный факультет БНТУ. Есть у нас уже и двое внучат, — Людмила с гордостью рассказывает о своей семье.

Выйдя на пенсию, спустя 40 лет работы «на ногах» парикмахером, Людмила увлеклась цветами и вязанием.

— Я очень люблю цветы, особенно розы. Наши пять соток на даче утопают в них. А вяжу все подряд, даже платья. Только вот носки мне не даются.



«Никогда не думала, что у меня когда-нибудь фотосессия будет на пенсии», — говорит Людмила, позируя возле выигранной машины

«Никто не поверил, что я выиграла машину»

В районе, где живет героиня, магазинов много, но ее любимый — «Виталюр». Как только там стартовала новая рекламная акция, вместе с другими продуктами Людмила всякий раз покупала домой игровой шоколад NESTLÉ.

Новость о выигрыше авто застала ее в автобусе: женщина возвращалась домой от 93-летней мамы, за которой сейчас присматривает.

— Сначала я подумала, что мне хотят что-то продать, попросила «адчапiцца». Но на том конце провода мне напомнили об игровых кодах и о регистрации на сайте магазина для участия в розыгрыше призов. Но пока я сама не перепроверила всю эту информацию в интернете, не поверила. Причем заходила на сайт магазина несколько раз в разные дни: нужно было убедиться в своем счастье наверняка.

Только после этого Людмила поделилась радостной новостью с мужем, а также с сыновьями в вайбере.

— Они были удивлены. Младший вообще перезвонил мне и осторожно спросил: «Мама, с тобой точно все нормально?», — смеется женщина.

Теперь, когда все в курсе, Людмила планирует собрать родственников за столом: говорит, победы надо обязательно отмечать.





В семье Скаскевичей все, кроме самой победительницы, водят авто. Сдавать на права Людмила не собирается, предпочитает роль пассажира.

— Зимой муж на своей машине возит меня на дачу. А накануне Радуницы мы каждый год отправляемся в небольшое путешествие — в деревню Мыслово Слонимского района. Это малая родина супруга.

Новая машина пока останется у Людмилы. А потом они планируют собрать семейный совет, где решат, что с ней делать. Пока же женщина купила еще одну акционную шоколадку: авось снова повезет.

— Но я искренне порадуюсь и победам других белорусов. У меня теперь все есть, чего жадничать. Мечтаю только, чтобы у детей все сложилось хорошо, внучка окончила университет, а внук — школу, чтобы все близкие были живы-здоровы. С возрастом понимаешь, что счастье — в простых вещах.

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