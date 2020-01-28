Буда-кошелевские волейболисты вернули кубок имени Хлебоказова в район

Источник материала: Газета Авангард

25 января 2020 года в спортивном зале гимназии райцентра прошли игры розыгрыша переходящего кубка по волейболу имени ветерана Буда-Кошелевского волейбола Николая Ивановича Хлебоказова. Наши спортсмены показали свое мастерство, волю к победе и вернули в район кубок, который в 2018 году уехал Костюковку.

В соревновании приняли участие 4 команды: «Алмаз» из Костюковки, клуб любителей волейбола из Рогачева, сборные Кормы и Буда-Кошелево.

Со слов председателя ГУ РФСК «Урожай» Олега Еченко, игры прошли в интересной захватывающей борьбе. Команды подобрались равные по классу. Победы добывались с разницей в два-три мяча. Данный турнир проводился в пятый раз.

По результатам игр третье место заняла команда «Алмаз», вторыми стали волейболисты Кормы, первое место по праву досталось сборной г.Буда-Кошелево.

— Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить наших волейболистов с заслуженной победой, а спонсору и вдохновителю турнира Николаю Хлебоказову — пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни, — сказал Олег Еченко.

Подготовила Ирина ШУТОВА