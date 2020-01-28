«Минскэнерго»: на ТЭЦ-4 перестали использовать мазут

Источник материала: Tut.by

На Минской ТЭЦ-4 завершили период использования резервного топлива. Об этом сообщает пресс-служба «Минскэнерго».



Минская ТЭЦ-4. Снимок из архива. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

28 января 2020 года на Минской ТЭЦ-4 перестали использовать резервное топливо — мазут, все котлы перевели на природный газ.

— Как и сообщалось ранее, мазут является резервным топливом для Минской ТЭЦ-4 и в январе 2020 года осуществлялось его сжигание на некоторых котлоагрегатах с целью обновления и пополнения производственного резерва с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением. Процесс пополнения производственного резерва будет продолжаться еще некоторое время, — отмечается в сообщении.

При этом на предприятии добавили, что «переход на резервное топливо может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью».

Напомним, несколько недель жители Сухарево и других микрорайонов, прилегающих к ТЭЦ-4, жаловались на сажу на окнах и неприятный запах. А вчера, 27 января, появилась петиция с требованием остановить сжигание мазута.