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«Минскэнерго»: на ТЭЦ-4 перестали использовать мазут
28.01.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Минской ТЭЦ-4 завершили период использования резервного топлива. Об этом
28 января 2020 года на Минской ТЭЦ-4 перестали использовать резервное топливо — мазут, все котлы перевели на природный газ.
— Как и сообщалось ранее, мазут является резервным топливом для Минской ТЭЦ-4 и в январе 2020 года осуществлялось его сжигание на некоторых котлоагрегатах с целью обновления и пополнения производственного резерва с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением. Процесс пополнения производственного резерва будет продолжаться еще некоторое время, — отмечается в сообщении.
При этом на предприятии добавили, что «переход на резервное топливо может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью».
Напомним, несколько недель жители Сухарево и других микрорайонов, прилегающих к ТЭЦ-4,
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На Минской ТЭЦ-4 завершили период использования резервного топлива. Об этом сообщает сайт «Минскэнерго».
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